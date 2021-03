Contratan al Príncipe Enrique en Silicon Valley

CIUDAD DE MÉXICO.- El Príncipe Enrique parece que ya tiene un nuevo título para su colección: ejecutivo de tecnología.

Y es que el Duque de Sussex es el empleado más reciente de BetterUp, una nueva empresa de Silicon Valley, según informó el Wall Street Journal este martes.

Enrique, que ya no es miembro activo de la familia real británica, se desempeñará como “director de impacto” de la empresa, que apenas está dando sus primeros pasos en el mundo tecnológico.

“BetterUp reúne a expertos en coaching, tecnología de inteligencia artificial y ciencias del comportamiento de primer nivel para ayudar a las personas a vivir vidas más significativas y vibrantes”, se explica en el portal oficial de la compañía que ayudará a dirigir el Príncipe.

En su página se expone que la empresa trabaja con las corporaciones para identificar a los empleados que podrían beneficiarse de la capacitación y les brinda “un camino personalizado hacia el crecimiento”.

El Duque de Sussex, quien ha hablado varias veces de su lucha con la salud mental, ha estado trabajando con uno de los entrenadores de BetterUp y usando la aplicación él mismo, sin embargo, su inusual experiencia aparentemente hizo que completar el cuestionario inicial de opción múltiple fuera un desafío.

“Me doy cuenta de que soy un caso atípico, ¡así que no hay necesidad de que los ingenieros lo hagan!” le dijo Enrique al Wall Street Journal.

“Me emparejaron con mi entrenador que, francamente, es realmente increíble y siempre me ha dado buenos consejos y una nueva perspectiva, que es muy valiosa”.

El papel del también empresario dentro de la startup no implica supervisar a los subordinados directos, según explica el diario. Su función, entre otras cosas, será proporcionar información sobre la estrategia de productos y las donaciones corporativas. También significa que el Duque servirá como rostro público de la empresa, que promociona sus asociaciones con otros grandes como Hilton, Google y Lyft.

Enrique ha hecho campaña durante mucho tiempo por concientizar a la gente sobre la salud mental y ha hablado abiertamente sobre su lucha tras la muerte de su madre, la Princesa Diana, cuando tenía 12 años.

En una entrevista con el Telegraph en 2017, dijo que buscó terapia después de que “cerró todas sus emociones” durante dos décadas de dolor, y también se dedicó al boxeo en un intento por controlar su ansiedad.

Desde que se mudaron a California, Enrique y su esposa, Meghan Markle, se embarcaron en una serie de empresas comerciales, incluido un acuerdo de podcast con Spotify, valorado en 25 millones de dólares. También firmaron un contrato con Netflix, que se rumora vale 100 millones de dólares.

El nuevo trabajo corporativo del Príncipe con BetterUp, que recientemente se valoró en mil 73 millones de dólares, “es un movimiento comercial”, dijo el comentarista Richard Fitzwilliams, experto en realeza, aunque señaló que es consistente con el enfoque del Duque en el bienestar mental.

