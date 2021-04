Continúan inscripciones en la Facultad de Enfermería

NUEVO LAREDO TAM.-En la Facultad de Enfermería de ubicada en pino Suarez 3600 con teléfono 867-711-1340, continúan las inscripciones para estudiantes de nuevo ingreso para la carrera de Licenciado en Enfermería, por lo que se exhorta a los jóvenes que desean estudiar esta carrera acudan a inscribirse.

Lo anterior lo dio a conocer la directora de la facultad Selene Nohemí Alarcón Luna, quien añadió que habrá espacio para un total de 200 alumnos, para que presenten su examen de admisión, aunque solamente habrá lugar para 120 jóvenes.

“El examen será en el mes de julio ya les estaremos diciendo que día para que se preparen, el registro para la carrera se hará por medio de Internet, debido a la presencia de la pandemia COVID que estamos padeciendo, por seguridad de los estudiantes”, dijo.

Añadió que el primer paso es ingresar al porta: https://registroaspirantes.uat.edu.mx/, por ello es muy importante colocar un correo activo, porque ahí será la universidad les enviará toda la información referente a este proceso.

La directora destacó que el segundo paso es esperar respuesta a las indicaciones de las fechas para continuar con el proceso de admisión de esta facultad que es inmediato, solamente hay que estar revisando el correo periódicamente.

Reveló que pese a la pandemia los jóvenes no bajaron la guardia, por lo que desde sus casas las clases se llevaron a cabo sin ningún contratiempo, y si bien no es lo mismo, el conocimiento no baja su calidad, esperando que ya esté controlado el coronavirus, y vacunada la población, regresen a las aulas.

“Esperamos que muy pronto tengamos el regreso a las clases de manera presencial, los muchachos ya están esperando que llegue ese día, el regreso habrá de ser con todas las medidas de sanidad, y cuando nos lo ordenen, mientras seguimos con las clases virtuales”, explicó Alarcón Luna.