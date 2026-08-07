Conservador De la Espriella jura como presidente de Colombia

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, saluda tras prestar juramento en Cali, Colombia, el viernes 7 de agosto de 2026. (AP Foto/Matias Delacroix)

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, saluda tras prestar juramento en Cali, Colombia, el viernes 7 de agosto de 2026. (AP Foto/Matias Delacroix)

CALI, Colombia (AP) — El conservador Abelardo de la Espriella asumió el viernes la presidencia de Colombia con la promesa de priorizar la seguridad, combatir a los grupos armados ilegales y cortar las negociaciones de paz que abrió su antecesor Gustavo Petro.

“Juro a Dios y prometo al pueblo cumplir fielmente la Constitución y las leyes de Colombia”, dijo de la Espriella al recibir la banda presidencial del presidente del Senado, Honorio Miguel Henríquez.

De la Espriella juró ante congresistas en un auditorio universitario de Cali, la principal ciudad del suroeste del país, rompiendo la tradición de realizar la ceremonia en Bogotá y sorteando retos en la seguridad por la presencia de grupos armados en la zona mediente una fuerte presencia militar por tierra y aire.

“Es un gran día para la democracia. Colombia se salvó y vamos a construir entre todos la patria milagro”, dijo brevemente a periodistas al llegar a la ceremonia.

Sin experiencia en política, el abogado y empresario de 48 años venció en el balotaje al senador progresista Iván Cepeda, aliado político de Petro, por un estrecho margen y en medio de un ambiente polarizado.

Su mandato inicia con una oposición robusta liderada por Petro, quien no reconoció su victoria e insistió en un presunto fraude pese a la declaración oficial de la autoridad electoral y la evaluación positiva de los observadores internacionales.

De la Espriella gobernará por los próximos cuatro años dando un giro conservador al país, buscando reducir el tamaño del Estado, impulsar a la empresa privada y defender lo que considera la “familia tradicional”.

Impacto en la región

De la Espriella, con nacionalidad colombo-estadounidense, recibió el respaldo de Donald Trump y asumió en medio de la preocupación regional por la delincuencia, la inmigración y la economía.

“Su llegada al poder va a reforzar este giro hacia la derecha que atraviesa buena parte de América Latina”, indicó a The Associated Press Glaeldys González, del International Crisis Group para los Andes.

De la Espriella se propone unir a Colombia al “Escudo de las Américas” que surgió en la cumbre realizada por Trump en marzo con países de América Latina para combatir a los cárteles de las drogas.

Además anticipó que reanudará las relaciones diplomáticas con Israel y las romperá con Cuba y Nicaragua por considerarlas “tiranías”.

En la jura presidencial estuvieron presentes el rey Felipe VI de España y presidentes de la región como el argentino Javier Milei, el ecuatoriano Daniel Noboa, el panameño José Raúl Mulino, el paraguayo Santiago Peña, el chileno José Antonio Kast y el hondureño Nasry Asfura. También llegaron el primer ministro de Curazao, Gilmar Pisas, y el fiscal general encargado de Estados Unidos, Todd Blanche; así como el presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

De la Espriella sostuvo reuniones con varios mandatarios. “¡Viva la libertad, carajo!”, exclamó el colombiano al saludar a Milei haciendo uso del latiguillo del libertario argentino. Y añadió en referencia a los apodos de ambos: “aquí están El Tigre y El León”.

Férrea oposición

Petro ha dicho que continuará insistiendo en la “ilegitimidad” del gobierno conservador.

Para el director de la consultora Colombia Risk Analysis, Sergio Guzmán, Petro va a ser “incesante” y “ácido” como opositor.

En Cali, donde hay un amplio sector que apoya a Petro, organizaciones sociales y estudiantiles se manifestaban el viernes. También se desarrollaban protestas en Bogotá y Barranquilla.

“Aquí estamos defendiendo la dignidad, resistiendo y haciendo manifestar que él (De la Espriella) acá no ganó y se lo hacemos saber”, dijo a AP Sebastián Ocampo, de 25 años, en Puerto Resistencia, una zona residencial de Cali.

Petro ha instado a los movimientos sociales del suroeste del país a organizar “milicias populares” para defenderse de eventuales ataques de lo que llamó el “fascio” y pidió a sus simpatizantes prepararse para una “huelga general” en caso de que traten de encarcelarlo cuando deje el cargo.