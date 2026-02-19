Conquista Mikaela Shiffrin oro olímpico en eslalon y rompe larga sequía

La estadounidense dominó con amplio margen, mientras hockey, esquí y snowboard repartieron medallas en intensa jornada invernal

Mikaela Shiffrin, de Estados Unidos, celebra tras ganar la medalla de oro en la prueba de eslalon de ski alpino, en los Juegos Olímpicos de 2026, el miércoles 18 de febrero de 2026, en Cortina d'Ampezzo, Italia. (AP Foto/Jacquelyn Martin)

CORTINA D’AMPEZZO, Italia.- La redención, por fin, para Mikaela Shiffrin en los Juegos Olímpicos de Invierno.

La superestrella estadounidense realizó dos bajadas dominantes para ganar el eslalon femenino el miércoles por un enorme margen de 1,50 segundos. Con ello, puso fin a una racha de ocho pruebas olímpicas consecutivas sin medalla para quien es, posiblemente, la mejor esquiadora alpina de todos los tiempos.

Fue el mayor margen de victoria en cualquier prueba olímpica de esquí alpino desde 1998 y el tercero más amplio en el eslalon femenino, la disciplina que ganó con apenas 18 años y con rostro de debutante en Sochi 2014.

Tras sumar oro y plata a su colección en Pyeongchang en 2018, Shiffrin se fue de 6-0 en Beijing 2022 y no logró medalla ni en la combinada por equipos ni en el eslalon gigante en Cortina antes de conquistar el eslalon.

Shiffrin se convirtió en la primera esquiadora estadounidense en ganar tres oros alpinos.

Canadá y Estados Unidos necesitan prórrogas para avanzar en hockey masculino

Canadá evitó lo que habría sido una sorprendente eliminación en cuartos de final del hockey masculino al remontar para vencer 4-3 a República Checa en la prórroga. Nick Suzuki empató con un desvío cuando faltaban 3:27, y Mitch Marner anotó en el tiempo extra.

Estados Unidos también necesitó el alargue antes de imponerse finalmente a Suecia por 2-1. Quinn Hughes anotó en el tiempo extra para darles a los estadounidenses la victoria después de ceder el gol del empate a Mika Zibanejad con 91 segundos por jugar en el tercer periodo.

Dylan Larkin desvió el disparo de Jack Hughes para el único gol de Estados Unidos en el tiempo regular.

Canadá se mantuvo en el torneo pero con una gran preocupación: perdió a Sidney Crosby por lesión a los cinco minutos del segundo periodo. La pierna derecha de Crosby pareció ceder mientras se preparaba para el contacto del recio defensor checo Radko Gudas.

En los otros partidos de cuartos de final, Finlandia también ganó en la prórroga, 3-2 contra Suiza, mientras que Eslovaquia aplastó a Alemania por 6-2.

Klaebo prolonga su racha dorada

La racha dorada de Johannes Hoesflot Klaebo continuó. El astro noruego del esquí de fondo aseguró su quinto oro en estos Juegos —y un récord de 10 en total— al ganar el sprint por equipos.

Klaebo contuvo el desafío de Estados Unidos al mejorar su propio récord, compitiendo junto a Einar Hedegart para imponerse en 18 minutos, 28,9 segundos.

Los estadounidenses Ben Ogden y Gus Schumacher quedaron a 1,4 segundos para obtener la plata, mientras que los italianos Elia Barp y Federico Pellegrino complacieron al público local al llevarse el bronce.

Suecia ganó el oro en el sprint por equipos de mujeres.

Dubois vence a hermanos holandeses en patinaje de velocidad

Steven Dubois impidió que la estrella neerlandesa del patinaje de velocidad en pista corta Jens van ’t Wout lograra tres victorias de tres en los Juegos Olímpicos al ganar los 500 metros para hombres.

Melle van ’t Wout incluso superó a su hermano menor para llevarse la plata.

Fue el primer oro olímpico individual de Dubois tras ayudar a Canadá a conquistar el título del relevo en Beijing hace cuatro años. Entonces también ganó bronce en los 500, además de plata en los 1.500.

Corea del Sur se recuperó para superar por poco a Italia y ganar el relevo femenino de 3.000 metros, logrando su primer oro de patinaje de velocidad en pista corta en estos Juegos.

Oro en slopestyle para el chino Su Yiming

El chino Su Yiming ganó la medalla de oro en slopestyle de snowboard masculino.

Su sumó la cuarta medalla de su carrera y la segunda de estos Juegos en el día en que cumplió 22 años.

El japonés Taiga Hasegawa se llevó la plata y el estadounidense Jake Canter se quedó con el bronce.

La primera de las tres bajadas de Su, con la que obtuvo 82,41 puntos, resultó suficiente después de que ningún rival pudo superar esa puntuación.

Fue el primer oro de China en los Juegos de Milán-Cortina.