Conquista Junior su undécimo título al vencer a Tolima en final

BOGOTÁ.- Junior derrotó el martes 1-0 a Deportes Tolima y con un marcador global 4-0 se impuso en la final del Torneo Finalización del campeonato colombiano.

Un gol de José Enamorado a los 17 minutos le permitió al equipo de Barranquilla ampliar la ventaja de tres tantos que había conseguido el viernes en el encuentro de ida y obtener su 11mo. título en el certamen local.

“Ganar otra final con el equipo de mis amores no tiene precio”, señaló Enamorado. “Resalto la humildad que tuvo este equipo. Cuando nadie daba un peso por nosotros, siempre dimos la cara”.

A pesar de jugar con un hombre menos desde los 41 minutos por la expulsión de Guillermo Paiva, Junior se coronó en la Liga II-2025 y sumó una nueva estrella a su palmarés. Sus títulos anteriores fueron en 1977, 1980, 1993, 1995, 2004-II, 2010-I, 2011-II, 2018-II, 2019-I y 2023-II.

El Tiburón aseguró su presencia en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026, donde también estará Independiente Santa Fe, campeón doméstico en el primer semestre.

Tolima, el mejor equipo en la clasificación general de la temporada, también jugará el máximo torneo continental, pero lo hará en la fase preliminar. El otro cupo de Colombia será para Independiente Medellín, segundo en la tabla del año.

Para el técnico de Junior, el uruguayo Alfredo Arias, fue el cuarto título de su carrera tras los éxitos con Montevideo Wanderers (2014), Emelec (2017) y Peñarol (2023).

En el estadio Manuel Murillo Toro, de Ibagué, Tolima salió con el objetivo de intentar acercarse en el resultado agregado y monopolizó la posesión de la pelota y las llegadas en el primer cuarto de hora.

A los 17, Junior aprovechó los espacios y generó un rápido contragolpe que Enamorado finalizó con un remate por elevación tras aprovechar un pase en profundidad de Yimmi Chará.

Enamorado, autor de dos goles en el partido de ida, llegó a ocho gritos en el semestre.

“El grupo se entregó al máximo. Barranquilla siempre nos exige, y nos entregamos con alma y corazón”, dijo Teófilo Gutiérrez, quien a sus 40 años alcanzó su cuarto título de liga en Colombia.

Antes del entretiempo, Paiva vio la tarjeta roja tras una disputa con el zaguero Marlon Torres en una acción sin el balón de por medio.

Tolima, que registró 13 finalizaciones en la primera parte, tomó nuevos bríos con la superioridad numérica y estuvo cerca de descontar con remates de Kevin Pérez y Samuel Velásquez.

En la etapa complementaria, Junior retrasó sus líneas para defender el resultado y contó con una destacada actuación del volante Didier Moreno, quien completó 18 acciones defensivas, incluyendo 10 despejes.

“Sabíamos que teníamos que ratificar el buen trabajo que hicimos en la ida. Jugamos una final espectacular y somos justos vencedores”, indicó Moreno, de 34 años, quien sumó su segunda estrella con el cuadro barranquillero y la cuarta en su trayectoria.

Tolima finalizó con más de 70% de posesión y 36 tiros totales, pero no tuvo puntería para batir el arco defendido por Mauro Silveira, quien solo realizó cuatro atajadas durante el compromiso.

La mejor oportunidad para el Pijao llegó a los 61 minutos con un disparo cruzado de Velásquez, que se estrelló en el palo.