Conjunto varonil de beisbol de TAMIU sucumbe frente al West Texas A&M

La siguiente serie de TAMIU será ante Eastern New Mexico.[Fotos: TAMIU / CORTESÍA]

LAREDO, TX.-El conjunto varonil de béisbol de la Universidad de Texas A&M Internacional (TAMIU, por sus siglas en inglés), perdió sus tres encuentros de la serie ante West Texas A&M.

Celebrados los cotejos en Laredo, Texas, en el primer choque cayeron los fronterizos por marcador final de 5 carreras a 0.

Para el segundo enfrentamiento, perdieron por margen de 8 a 2, y en el último, fueron derrotados por 9 a 4.

De esta forma, la novena laredense registra una marca de 7 triunfos y 22 descalabros.

La siguiente serie de TAMIU será nuevamente de local, ante Eastern New Mexico, a partir del 23 de abril.