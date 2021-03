Conjunto de softbol femenil del TAMIU tendrá doble juego

El duelo uno iniciará a las 12 del mediodía y el segundo cotejo comenzará a las 2 de la tarde, y en ambos no se permitirá la asistencia de público.

LAREDO, TX.-El conjunto de softbol femenil de la Universidad de Texas A&M Internacional (TAMIU, por sus siglas en inglés) tendrá hoy viernes 19 de marzo, doble juego de local ante West Texas A&M.

Mientras que el sábado 20, iniciará una nueva serie de tres partidos ante el cuadro del Este Nuevo México, y serán también de local, donde en dicho día, las acciones arrancarán a la 1 de la tarde.

En tanto que el segundo y tercer encuentro se realizará el domingo 21, a las 11 de la mañana y 1 de la tarde, respectivamente, por lo que será un fin de semana intenso, para la escuadra de TAMIU.