Confirman baja de Edson Álvarez por lesión previo a amistoso

El mediocampista sufrió molestia muscular ante Japón y no jugará contra Corea del Sur; también estará ausente el defensa César Montes

El volante mexicano Edson Álvarez (4) festeja tras marcar un gol ante Estados Unidos en la final de la Copa Oro, el 6 de julio de 2025, en Houston. (AP Foto/Ashley Landis)

El volante mexicano Edson Álvarez (4) festeja tras marcar un gol ante Estados Unidos en la final de la Copa Oro, el 6 de julio de 2025, en Houston. (AP Foto/Ashley Landis)

CIUDAD DE MÉXICO.- El volante Edson Álvarez se lesionó del muslo derecho y se ausentará del partido amistoso ante Corea del Sur, informó el martes la Federación Mexicana de Fútbol.

Álvarez sufrió la lesión el sábado pasado en el primer tiempo del encuentro de preparación ante Japón que terminó empatado sin goles, y la víspera le realizaron estudios para determinar la gravedad.

“Edson Álvarez presenta una lesión de grado bajo en la parte posterior del muslo derecho y su tiempo de recuperación lo determinará su club”, dijo la federación en un comunicado.

El entrenador Javier Aguirre dijo el lunes que independientemente de los resultados no pensaba utilizarlo en el amistoso en Nashville, Tennessee, la noche del martes.

Además de Álvarez, México no podrá contar con el zaguero César Montes, quien está suspendido, informó la federación.

Los dos jugadores son considerados titulares desde hace un año, cuando el “Vasco” Aguirre tomó el mando del equipo mexicano por tercera vez en su carrera.