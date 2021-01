Confirma Marvel ‘Deadpool 3’, ¡sólo para adultos!

CIUDAD DE MÉXICO.- Finalmente, tras varios rumores y suposiciones, queda confirmado: el Deadpool de Ryan Reynolds formará parte del Universo Cinematográfico de Marvel.

La confirmación oficial viene por parte de Kevin Feige, presidente de Marvel Studios, quien dejó la puerta abierta para que el antihéroe desgarbado mida sus fuerzas a futuro con Doctor Strange o Capitana Marvel.

Además, otra buena noticia: mantendrá su calificación para mayores de 18 años.

Tras el parón motivado por el coronavirus, la saga marvelita dará inicio a la esperada Fase 4 del MCU con el estreno de Wandavision en Disney+, planeado para este viernes 15 de enero.

En plena promoción de la serie protagonizada por Elizabeth Olsen y Paul Bettany, el jefe de Marvel hizo oficial la inclusión de Deadpool en la franquicia y aseguró que mantendrá su perfil canalla y adulto.

“Tendrá una calificación R (la próxima película de Deadpool) y estamos trabajando en el guion en este momento. Ryan Reynolds está supervisándolo también”, explicó Feige en una entrevista para Collider.

Eso sí, tocará esperar bastante para ver Deadpool 3 en la gran pantalla, pues Feige también reveló que su rodaje no está previsto para este año y que, de momento, está trabajándose en otros proyectos.

“Ryan Reynolds es un actor muy ocupado y con éxito. Además tenemos una serie de producciones que hemos anunciado ya y que tenemos que poner en marcha, pero es muy emocionante que haya comenzado (el proceso de producción de Deadpool 3).

“Una vez más, es un tipo de personaje muy diferente en el MCU y Ryan es fenomenal. Será increíble verlo de nuevo dándole vida”, detalló Feige sobre el personaje de Marvel, compañía que forma parte de Disney.

