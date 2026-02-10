Confirma Fiscalía hallazgo de mineros secuestrados sin identificar plenamente

CIUDAD DE MÉXICO.- La fiscalía federal confirmó el lunes que cinco de los diez trabajadores secuestrados en una mina canadiense en Sinaloa, en el noroeste de México, fueron identificados entre los diez cadáveres encontrados en una comunidad cercana a la explotación minera, mientras que el resto de cuerpos sigue sin identificar.

La desaparición de los trabajadores de la minera canadiense Vizsla, que extrae plata y oro de las montañas del sur de Sinaloa, en el municipio de Concordia, ha estado lleno de incertidumbres desde que la empresa confirmó su secuestro a finales de enero. Ni la compañía ni las autoridades han ofrecido hasta el momento el posible móvil del crimen.

“Se está investigando todo”, afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum durante su conferencia matutina del lunes en la que aseguró que estaban en contacto con la minera y las familias.

La violencia en Sinaloa se agudizó hace casi año y medio cuando comenzó una lucha entre distintas facciones del cártel del mismo nombre, lo que hizo aumentar no solo los muertos, sino los desaparecidos en el estado. Los recientes hechos violentos indican que la situación está lejos de controlarse pese al reciente incremento del despliegue militar en la región y la constante presión estadounidense para que México ofrezca resultados contundentes contra el crimen organizado.

“Estamos devastados por este desenlace y por la trágica pérdida de vidas humanas”, dijo Michael Konnert, presidente y director ejecutivo de la compañía, en un comunicado horas antes de la confirmación oficial. La empresa había sido informada de las muertes por las familias.

“Seguimos centrados en la recuperación segura de los que siguen desaparecidos y en apoyar a todas las familias afectadas y a nuestra gente en estos momentos tan difíciles”, agregó el directivo.

La fiscalía federal había informado el viernes de cuatro detenciones relacionadas con el caso y de la localización de cadáveres y restos humanos en esa zona pero hasta ahora ninguna autoridad, ni federal ni estatal, había aclarado el número de posibles víctimas halladas en el lugar.

La semana pasada también conmocionó la desaparición de cuatro turistas mexicanos que estaban en Mazatlán y de cuyo paradero no se tiene noticia. Una mujer y una niña que iban con ellos fueron localizadas con vida, indicó el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha.

En su conferencia semanal de los lunes, Rocha tampoco dio detalles de la envergadura de los enterramientos localizados la semana pasada, pero indicó que se encontraron varias fosas y que todavía se trabaja en la búsqueda por tierra y aire tanto de los trabajadores de la mina como del grupo de turistas “y los que aparezcan”.

En Sinaloa, según las cifras del gobierno federal, hay más de 7.000 personas desaparecidas de las 132.000 que hay en todo el país.

Desde hace tiempo, las explotaciones mineras en México han sido blanco del crimen organizado. Los distintos cárteles han ofrecido o impuesto su protección en algunas explotaciones y han llegado a controlar otras. Un ejemplo de ello ocurrió en el estado de Michoacán.