Conductora ignora semáforo en colonia Juárez y causa aparatoso accidente

El percance en el cruce de Perú y Morelos generó caos vial; Tránsito sancionó a la responsable y aseguró los vehículos involucrados

Elementos de Protección Civil y Bomberos acudieron al lugar para brindar atención médica preventiva a los involucrados. [Carlos Figueroa/Líder Web]

NUEVO LAREDO, TAM.- Un aparatoso accidente ocurrió este miércoles al mediodía en el transitado crucero de las calles Perú y José María Morelos, en la colonia Juárez, luego de que una mujer no respetara la luz roja del semáforo. Afortunadamente, no se registraron personas lesionadas.

La responsable fue identificada como Ana Rubí, de 38 años, quien conducía una camioneta Jeep Compass modelo 2015 en sentido de oriente a poniente por la calle Perú. Al llegar al cruce, no detuvo su marcha pese a la señal de alto y fue impactada por una camioneta Chevrolet Trax conducida por Mario Alberto, de 66 años.

El golpe fue de consideración, provocando que ambas unidades quedaran atravesadas en el crucero, lo que generó tráfico en la zona. Testigos señalaron que el semáforo se encontraba en rojo para la conductora del Jeep, versión que fue respaldada por otra automovilista que esperaba el cambio de luz.

Elementos de Protección Civil y Bomberos acudieron al lugar para brindar atención médica preventiva a los involucrados. Aunque ninguno requirió traslado hospitalario, Mario Alberto se mostró visiblemente alterado por el impacto.

Al lugar también llegaron agentes de la Dirección de Tránsito y Vialidad Municipal, quienes tras realizar el peritaje correspondiente, determinaron la responsabilidad de Ana Rubí, le aplicaron la sanción correspondiente y ordenaron el traslado de ambos vehículos al corralón.