Aterrizan en Tamaulipas 1.3 millones de viajeros: Secretaría de Turismo

La mayor recepción de viajeros la encabezó el puerto de Tampico, a través del Aeropuerto Internacional “General Francisco Javier Mina”, con más de 560 mil pasajeros. [Agencias]

La mayor recepción de viajeros la encabezó el puerto de Tampico, a través del Aeropuerto Internacional “General Francisco Javier Mina”, con más de 560 mil pasajeros. [Agencias]

Ciudad Victoria, Tam.- A través de los cinco aeropuertos internacionales con los que cuenta el estado, llegaron a Tamaulipas más de 1.3 millones de viajeros durante el año 2024, informó la Secretaría de Turismo, estatal.

La mayor recepción de viajeros la encabezó el puerto de Tampico, a través del Aeropuerto Internacional “General Francisco Javier Mina”, con más de 560 mil pasajeros.

Durante 2024, en segundo lugar se ubicó el Aeropuerto Internacional de Reynosa “General Lucio Blanco”; en tercer sitio, el Aeropuerto Internacional de Nuevo Laredo “Quetzalcóatl”; mientras que el Aeropuerto Internacional “General Servando Canales” de Matamoros ocupó el cuarto lugar, y Ciudad Victoria el quinto, con el Aeropuerto Internacional “General Pedro J. Méndez”.

Benjamín Hernández Rodríguez, secretario de Turismo en Tamaulipas, destacó que el trabajo de gestión del gobernador Américo Villarreal Anaya se traduce en mayor conectividad, obras y servicios no solo en materia turística, sino para toda la población.

“El gobernador Américo Villarreal Anaya está desarrollando infraestructura que facilite la conectividad, como será el caso de la carretera Mante-Ocampo-Tula y el Puerto del Norte, entre otras obras más, que elevan la experiencia del visitante y garantizan la sostenibilidad a través del turismo comunitario”, explicó.

“Carreteras donde la gran mayoría son libres de cuota, hasta centros turísticos y certificaciones internacionales como Blue Flag en Playa Miramar, cada paso está pensado para atraer al turismo de calidad y proyectar a Tamaulipas al mundo”, añadió.

Refirió que la conectividad en el turismo es una prioridad estratégica: los cientos de kilómetros de frontera con Estados Unidos, los cruces fronterizos y los aeropuertos que mueven miles de pasajeros al año.