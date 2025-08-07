Sufre joven obrero traumatismo craneal tras caída de un andamio

Miguel Ángel “S.”, de 17 años, fue trasladado a un hospital especializado tras el accidente ocurrido en una obra sobre el Libramiento Mex II

NUEVO LAREDO, TAM.- Miguel Ángel “S.”, un joven de 17 años, resultó lesionado este miércoles tras caerle un andamio en la cabeza mientras trabajaba en una obra de construcción ubicada en un rancho sobre el Libramiento Mex II. El accidente fue reportado por personal médico del Hospital San Gerardo, donde fue atendido inicialmente.

Al recibir el aviso, agentes de la Policía Investigadora de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas acudieron al hospital, pero fueron informados de que el menor había sido trasladado al Hospital San José para recibir atención especializada y realizarle una tomografía.

En dicho hospital, el médico Juan José diagnosticó al menor con traumatismo craneoencefálico cerrado, aunque lo reportó consciente y estable. Fue localizado en el área de urgencias recostado en una camilla, sin lesiones visibles externas, según detallaron los agentes investigadores.

Durante la inspección, los oficiales no encontraron familiares presentes. Sin embargo, entrevistaron a Carlos “L.”, compañero de trabajo del menor, quien relató que ambos se encontraban trabajando cuando, alrededor de las 09:00 horas, el andamio colapsó y un tubo de metal impactó al joven en la cabeza.

De acuerdo con el testigo, Miguel Ángel comenzó a marearse y fue recostado antes de ser llevado primero al Hospital San Gerardo y después al San José. También aseguró que ya se había notificado a los padres del lesionado sobre el incidente.