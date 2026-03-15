Concluye IUVE 2026 con más de 2 mil asistentes

Los dos días de conferencias se efectuaron en instalaciones del Centro Cultural Nuevo Laredo. [Iván Zertuche/Líder Web]

Los dos días de conferencias se efectuaron en instalaciones del Centro Cultural Nuevo Laredo. [Iván Zertuche/Líder Web]

Nuevo Laredo, Tam.– Con una destacada participación de jóvenes, concluyó el segundo y último día del Congreso IUVE 2026, evento que reunió a alrededor de mil 100 estudiantes en el Centro Cultural Nuevo Laredo, en el segundo y último día, el cual registró una asistencia cercana a su máxima capacidad.

La actividad organizada por estudiantes del Colegio Irlandés, ofreció conferencias enfocadas en liderazgo, motivación y testimonios de éxito dirigidos a la comunidad estudiantil de la ciudad.

“Estamos muy contentos porque hoy sentimos que hubo más estudiantes que ayer, alrededor de mil 100 jóvenes llenaron casi por completo el Centro Cultural, lo que demuestra el interés que tienen por escuchar historias de éxito y aprovechar las herramientas que les brindan los conferencistas”, expresó Laura María Vázquez Alvarado, integrante del comité organizador del Congreso IUVE 2026.

De acuerdo a Vázquez Alvarado, durante esta última jornada se registró una mayor asistencia en comparación con el primer día, con alumnos provenientes de casi 20 instituciones educativas.

Además se sumaron asistentes externos interesados en escuchar las ponencias, ya que los boletos para el congreso fueron totalmente gratuitos.

Durante el programa del segundo día se contó con la participación de reconocidos conferencistas, entre ellos el periodista Alberto Peláez, quien compartió una historia de vida que impactó a los asistentes, también se presentó el conferencista neolaredense Ricardo Marmolejo, cuyo mensaje buscó motivar a los jóvenes al demostrar que desde Nuevo Laredo se pueden alcanzar metas importantes.

El congreso cerró con la participación del exfutbolista y mundialista Luis Hernández, conocido como “El Matador”.

Los organizadores destacaron que las conferencias también fueron transmitidas en vivo a través de redes sociales, donde permanecerán disponibles para quienes no pudieron asistir, con el objetivo de que más jóvenes puedan acceder a los mensajes de inspiración y superación compartidos durante el evento.