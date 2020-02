Con puente o sin puente se cumple, afirman maestros

NUEVO LAREDO TAM.- Los maestros de Nuevo Laredo, no requieren de un día en especial para enseñar a sus alumnos la historia o importantes acontecimientos que han sucedido en México, por ello, el anuncio de la supuesta eliminación de los “puentes escolares” que efectuaría a partir del siguiente ciclo escolar, el presidente de la república Andrés Manuel López Obrador, no les afecta en nada y sí al sector económico y turístico, campos en los que ellos no tienen ingerencia alguna.

El recorrido del día festivo al lunes más próximo al evento histórico que reformó la pasada administración federal, no alteró los días hábiles del calendario escolar, todos se cumplieron por ello, los profesores consideran con puente o sin puente han cumplido con la enseñanza de la historia de México a través de diversas actividades dentro y fuera del aula.

Adán Salazar, director de la primaria de tiempo completo Juan B Tijerina, opinó que en caso de que se eliminen los “puentes escolares” o también llamado “fin de semana largo” se cumplirán los señalamientos que realice la Secretaría de Educación Pública.

“Los días de asueto continuarían según de acuerdo a la mención del gobierno federal, sería muy aventurado hacer una postura al respecto, sin embargo, los maestros siempre hemos acatado las dispociociones al respecto. Es cuestión de ver muchos puntos. Hay sectores que se verían muy afectados, entiendo la intención de que se reconozcan eventos importantes y la historia de nuestra cultura nacional, sin embargo se tiene que considerar a los sectores turístico y económico, además del aprendizaje de los alumnos”, mencionó.

Por su parte, el director de la primaria de tiempo completo Jesús Reyes Heroles, Ramiro Banda García, señaló que toda nueva disposición o lineamiento se respetará y cumplirá, pero lo ideal sería que se terminaran con los verdaderos puentes que se “crean” cuando el día festivo cae en jueves o martes, ya que se toman los lunes o viernes que quedan de intermedio.

“Realmente los “puentes escolares” o fines de semana largos no afectan directamente a las escuelas o los programas escolares ya que el día que se dan se restituye al final del ciclo, así que nosotros cumplimos con los 195 días del calendario escolar sin importar los días festivos, ya que están incluidos. Ahora que se corre el día podemos estar en la escuela en la fecha adecuada y hacer las asambleas en la fecha correspondiente y creo que tiene mucho más importancia hacerla en el día de la conmemoración, a hacerlas cualquier día”, manifestó.

Aurelio Uvalle Gallardo, jefe del Centro Regional de Desarrollo Educativo en Nuevo Laredo, declaró que todos los días, en las aulas de las diferentes instituciones de educación básica, se cumple con la enseñanza de los diversos hechos históricos de México, sin importar si es el día de asueto o se haya recorrido.

“Nosotros en el sector educativo recibimos las indicaciones que programa la Secretaría de Educación Pública en cuanto a los días laborales, si es por la acción de la conmemoración, en las escuelas todos los días se hace a través de la historia de México. Hay fechas por conmemorar y así se hace en las escuelas, ya sea el día señalado o en alguna otra fecha. De tal manera que a nosotros los maestros como profesionales no nos afectaría, nosotros trabajamos normalmente y esperaremos indicaciones”, resaltó.

Finalmente, el director de la Secundaria Técnica Número 32, licenciado Adolfo López Mateos, Emilio Castillo Hinojosa consideró de gran importancia que en cada escuela, sin importar el nivel, se le otorgue la verdadera importancia a cada evento histórico que se conmemora, pues de nada servirá si se eliminan los puentes escolares mientras no se recupere la cultura cívica.

“Si la Secretaría de Educación dispone estos nuevo lineamientos de descansar el dia de asueto, nosotros lo cumpliremos, como siempre lo hemos hecho, pero lo ideal sería que de manera obligatoria, dispusiera en las escuelas la realización de una asamblea un día antes o después para que los alumnos estén realmente informados y a la vez invitar a los padres de familia para que conozcan y se logre el cometido que se busca con la eliminación de los puentes escolares que también vienen a fortalecer la convivencia de las familias durante los días de descanso”, concluyó.