Con impulso de Carmen Lilia Canturosas, consolida NLD liderazgo aduanero

Nuevo Laredo, Tam.- Nuevo Laredo continúa consolidándose como el principal motor del comercio internacional en México y referente logístico de América Latina con la inauguración de la segunda plataforma de Inspecciones Fitosanitarias y Aduaneras de Nuevo Laredo (IFA), una obra estratégica que fortalecerá la competitividad de la ciudad y ampliará la capacidad operativa del Puente Internacional del Comercio Mundial.

La nueva infraestructura, desarrollada por la Asociación de Agentes Aduanales de Nuevo Laredo y la Confederación de Asociaciones de Agentes Aduanales de la República Mexicana (CAAAREM), representa una inversión cercana a los 90 millones de pesos y refleja la confianza que el sector privado mantiene en una ciudad que vive una etapa de crecimiento económico sostenido, impulsado por la coordinación entre el Gobierno Municipal que encabeza la alcaldesa Carmen Lilia Canturosas Villarreal, el Gobierno del Estado, el Gobierno Federal y los organismos vinculados al comercio exterior.

“Con proyectos de esta magnitud, alteramos positivamente nuestra dinámica de crecimiento, acelerando la competitividad de la región para consolidar a Nuevo Laredo como un referente estratégico en materia aduanera y comercial”, afirmó la presidenta municipal.

Destacó que este dinamismo económico que se vive en la ciudad, es gracias también al impulso que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo y el gobernador, Américo Villarreal Anaya han dado a la ciudad, para reforzar su vocación logística y de comercio.

“Reitero el compromiso absoluto de esta administración municipal de continuar coadyuvando al desarrollo económico de la región, facilitando la inversión y construyendo la infraestructura requerida. Cada acción conjunta actúa como un multiplicador de oportunidades, asegurando que nuestra ciudad consolide su liderazgo internacional”, aseguró.

Con esta segunda plataforma, la capacidad de atención de operaciones zoosanitarias y ambientales se incrementará significativamente, pasando de 250 a más de 350 inspecciones y trámites diarios entre SENASICA y PROFEPA, lo que permitirá agilizar procesos, reducir tiempos de espera y fortalecer la eficiencia operativa del principal puerto terrestre de comercio exterior del país.

Como invitados especiales en este importante evento estuvieron presentes el M.D.E. Luis Gerardo Illoldi Reyes, secretario del Trabajo y Previsión Social del Gobierno del Estado; Dámaso Anaya Alvarado, rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT); el Teniente Coronel Erick Omar Salinas Flores, administrador de la Aduana de Nuevo Laredo; el A.A. José Ignacio Zaragoza Ambrosi, presidente de la Confederación de la Asociación de Agentes Aduanales de la República Mexicana (CAAAREM); el A.A. Lic. Alfredo Montes Silva, presidente de la Asociación de Agentes Aduanales de Nuevo Laredo, A.C., quienes respaldaron con su presencia este proyecto de gran relevancia para el desarrollo económico, aduanero y logístico de la región.

Con más de 25 años de experiencia respaldando las actividades aduaneras de la frontera, IFA supera anualmente las 30 mil operaciones de SENASICA y las 10 mil de PROFEPA, consolidándose como una pieza fundamental para la seguridad sanitaria del país y para el liderazgo logístico que mantiene Nuevo Laredo.

La apertura de esta nueva plataforma envía además un mensaje claro sobre el presente y futuro de la ciudad: una frontera que crece, innova y fortalece su posición estratégica como la principal puerta del comercio internacional entre México y Estados Unidos.