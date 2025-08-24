Con goles de Canales y Ramos, Monterrey golea 3-0 a Necaxa

Rayados sumó su quinto triunfo consecutivo y se colocó en la cima del Apertura de la Liga MX

El Monterrey se lleva los tres puntos en su casa.

MONTERREY, México.- Los españoles Sergio Canales y Sergio Ramos, así como el argentino Lucas Ocampos, marcaron las dianas con las que el local Monterrey goleó 3-0 a Necaxa para hacerse del liderato del torneo Apertura de la Liga MX.

Los tres exjugadores de LaLiga de España lucieron con grandes anotaciones. Ocampos, exdelantero del Sevilla, abrió la cuenta con un soberbio disparo desde atrás de la medialuna, que se metió a la portería a media altura junto al poste para abrir la cuenta a los 14 minutos.

Canales, quien llegó procedente del Betis, amplió la ventaja con un exquisito cobro de tiro de esquina que se le coló al arquero Ezequiel Unsain en un gol olímpico a los 20 minutos.

Ramos, leyenda del Real Madrid y el Sevilla, hizo su sexta diana con el equipo regio mediante el cobro de un penal a los 58, en una acción en la que se señaló una mano dentro del área tras la intervención de videoarbitraje (VAR).

Monterrey hilvanó su quinto triunfo para llegar a 15 puntos y asumir el liderato con 15 unidades. Necaxa sufrió su cuarto revés para quedarse con cinco puntos en la 15ta posición.

IBÁÑEZ SALVA EL EMPATE POR TIGRES

Nico Ibáñez prendió el balón desde el balcón del área, para mandarlo a las redes y salvar en el décimo minuto del descuento un empate de Tigres 2-2 ante Mazatlán, que jugó con 10 jugadores desde el segundo minuto.

Facundo Almada (21) y Fábio Gomes (46) hicieron las dianas del conjunto Cañonero, que sufrió la expulsión de Bryan Colula a los dos minutos tras la intervención del VAR.

El argentino Ángel Correa igualó 1-1 en el primer minuto del descuento previo al descanso. Ibáñez ingresó de cambio a los 56, para marcar la diana de la igualdad durante el largo descuento.

Una posición adelantada dio al traste con un tanto que Juanjo Purata marcó a los 90+12 y que hubiera significado el triunfo de Tigres. Fue el segundo tanto invalidado para Tigres en la recta final, tras otro cabezazo a las redes de André-Pierre Gignac que no contó por otra posición adelantada.

Con el punto, Tigres quedó en la 5ta posición con 10 unidades; Mazatlán se ubica 12do con seis puntos.

PACHUCA SE VE ALCANZADO

Pachuca no fue capaz de mantener la ventaja y se resignó a un empate 1-1 ante León.

Oussama Idrissi abrió la cuenta por los Tuzos con el cobro de un penal a los 13 minutos, luego de la intervención del videoarbitraje (VAR) para la marcación de una falta del zaguero Stiven Barreiro.

Ismael Díaz emparejó también por la vía de la pena máxima durante el sexto minuto del descuento previo al descanso, luego de que él mismo fue derribado en el área por Brian García.

Pachuca hilvanó jornadas sin triunfo en el campeonato para mantenerse provisionalmente en la primera posición con 13 unidades, sitio que podría ceder dependiendo de los resultados de la jornada. León hilvanó fechas sin derrota para quedarse en la novena posición con siete puntos.

Por “La Fiera”, el centrocampista colombiano James Rodríguez ingresó a los 62 minutos. Sin embargo, no fue capaz de marcar diferencia para aspirar a la victoria.

Los anfitriones esmeraldas terminaron con 10 elementos después de la expulsión de Valentín Gauthier (79), con lo que tuvieron que replegarse para defender el punto.

Pachuca retomó la actividad en el campeonato mexicano luego de que a media semana quedó eliminado, junto con todos los equipos mexicanos (Toluca, Tigres y Puebla), en los cuartos de final del torneo Leagues Cup, luego de caer 2-1 en su visita al Galaxy de Los Angeles.