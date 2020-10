Combaten el dengue en escuelas

NUEVO LAREDO, TAM.- Con la limpieza en sus áreas verdes, escuelas de educación básica se unen en el combate contra el dengue.

Enrique Pinzon Domínguez, jefe del Sector Número 01 de nivel primaria, explicó que estas medidas de sanidad se efectúan a solicitud del Centro Regional de Desarrollo Educativo en Nuevo Laredo.

Son alrededor de 300 escuelas de educación básica, las que se han dado a la tarea de realizar labores de limpieza en áreas verdes para evitar que surjan criaderos de mosquito del dengue.

“El zacate ha estado creciendo con estas pasadas lluvias de septiembre y ante la ausencia de los niños, los matorrales han crecido mucho, por ello, tenemos la recomendación del Crede que estén limpias. Es una campaña que se hizo con los directores para evitar que las escuelas den el aspecto de estar abandonadas y surjan en ellos plagas o mosquitos”, declaró.

Dijo que otra de las razones por las que se realizó la limpieza, es con el fin de que no den la apariencia de que están abandonadas.

“Esta labor se está realizando por dos razones, la primera para que las escuelas no aparezcan en el abandono, si bien ahorita no van los niños y maestros, es importante que se encuentren en buenas condiciones sus instalaciones y no dejarlas caer. A esa labor se han sumado personal de intendencia, maestros y padres de familia”, comentó.

En Nuevo Laredo se estima que sean alrededor de 300 edificios, de los cuales, tan solo en el Sector 01 existen 77 primarias, 55 públicas y 22 privadas y alrededor de 10 instituciones se tiene este tipo de problemas de alto follaje en sus patios o áreas verdes.