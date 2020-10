Combaten dengue en los Yonkes

NUEVO LAREDO, TAM.– Con la finalidad de que dueños de los Yonkes colaboren para evitar se propague propagación el zancudo y con ello el dengue, este viernes la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coepris) se reunió con ellos, se les proporcionó abate, y se les impartió una plática sobre su efectividad.

El doctor Adolfo Benavides Guerra, coordinador de Coepris, manifestó que se dieron a la tarea de reunirse con la Asociación de Yonkeros para analizar la problemática que se está viviendo en cuanto al dengue.

“Esto es una situación terrible, que es lo que debemos hacer unidos sociedad, gobierno municipal, estatal y federal, los medios de comunicación queremos que nos apoyen, para difundir esto”, expresó.

Insistió en que la población debe mantener sus patios limpios libres de cacharros, para que la fumigación pueda hacer efecto, ya que la fumigación mata al mosco que anda volando, más no al que está estático, por ello primero se necesita mantener los patios limpios.

Reveló que se optó por invitar a los Yonkeros por el tipo de mercancía que venden, la cual está al aire libre, donde hay vehículos que ya no tienen vidrios, no tienen puertas, no tienen cofre, y que son un lugar aptos para la humedad, y para el almacenamiento del mosquito.

Destacó que en este año es la primera vez que invitan a los Yonkeros y a quienes les entregaron abate, donde cada mes les harán entrega de esta sustancia, con el propósito de que colaboren a combatir el dengue, el programa piloto fue solamente con los Yonkeros.

“Posteriormente haremos una lista o un padrón de otros establecimientos, para que de igual manera reunirnos con ellos, y dotarlos de abate, darles pláticas sobre cómo depositarlo, y que medidas deben tomar en sus negocios para evitar la propagación del zancudo”, explicó.

Por otra parte Cornelio Jiménez Rodríguez Vicepresidente de la Asociación de Yonkeros de Nuevo Laredo, señaló que fue de gran beneficio la reunión donde se les explicó cómo y dónde deben depositar el abate, para que pueda tener más efecto, y así evitar la creación de huevecillos del zancudo.

“Con esto pues colaboramos para tratar de evitar las enfermedades que provoca el zancudo, además de proteger a nuestros trabajadores y a los clientes, de hecho acabamos de fumigar los negocios también, hasta el momento no tenemos ni un trabajador afectado por dengue”, concluyó.