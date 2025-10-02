Colapso de andamiaje en iglesia etíope deja al menos 25 fallecidos

El accidente ocurrió en Amhara durante una celebración religiosa; decenas de fieles resultaron heridos y las autoridades advirtieron que la cifra podría aumentar

Los fieles se encuentran dentro de la iglesia Menjar Shenkora Arerti Mariam, que se derrumbó en Arerti, región de Amhara, al norte de Etiopía, el miércoles 1 de octubre de 2025. (AP Foto/Samuel Getachew)

ADIS ABEBA, Etiopía.- El andamiaje que sostenía una iglesia en construcción en la región de Amhara, en Etiopía, colapsó el miércoles, causando la muerte de al menos 25 personas y dejando decenas de heridos, informaron las autoridades.

El accidente ocurrió por la mañana en la iglesia Menjar Shenkora Arerti Mariam en Amhara, en el norte de Etiopía, mientras los fieles se reunían para un evento anual en celebración de la virgen María.

Muchos fieles habían subido al andamiaje de madera para ver un mural en el techo cuando la estructura de soporte colapsó, según testigos.

“Todos estábamos reunidos en oración cuando de repente el andamiaje colapsó y la gente comenzó a caer del techo”, comentó Mikias Mebratu, quien perdió a tres de sus amigos.

Seyoum Altaye, un médico de un hospital local, dijo que entre las víctimas hay niños y personas mayores. “Hasta ahora hemos confirmado 25 muertos y más de 100 heridos”, expresó.

Comentó que el hospital está buscando ayuda de la Cruz Roja para atender a los heridos.

Teshale Tilahun, el administrador local, advirtió que el número de muertos podría aumentar. “Es una pérdida trágica para la comunidad”, manifestó.