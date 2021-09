Clarividente habla del futuro de Gloria Trevi, Laura Bozzo, Ninel y Gómez Mont

CIUDAD DE MÉXICO.- Tanto Gloria Trevi como Laura Bozzo, Ninel Conde e Inés Gómez Mont, serían detenidas por la justicia, de acuerdo con la clarividente Deseret Tavares.

La tarotista colombiana asegura que nació con un don que ha ido nutriendo. Señala que su especialidad es predecir temas de política y desastres naturales, pero también hace predicciones sobre celebridades.

“Los dones no se estudian, uno nace con ellos de acuerdo al nivel de evolución de cada ser. Yo me he dedicado a aprender diferentes técnicas de meditación, mantras, trabajar con la bola de cristal, el espejo, diferentes herramientas para poder incorporar en lo que yo hago”, señala.

Deseret tendrá una presentación el próximo 13 de noviembre en el Lunario del Auditorio Nacional donde hablará sobre la vida después de la muerte. Con respecto a las personas que no creen en la lectura de cartas asegura que no todos son charlatanes.

“No hay una base científica pero el trabajo habla por sí mismo, muchas de las veces es ignorancia de la persona al no entender cómo funciona esto, no se basa en charlatanería o sino que es una ciencia que se va cultivando toda la vida de una persona y a medida que nosotros vamos despertando, avanzando espiritualmente, adquiriendo un nivel de conciencia más elevado la información se va puliendo”.

Con cartas en mano nos comparte estas cinco predicciones:

Laura Bozzo. “Yo vi que ella saldría de México, volvía a entrar e iba a ir presa entonces algún movimiento fuera de México no le conviene porque al regresar va a estar presa. Debe resolver el problema que tiene”.

El pleito entre Frida Sofía y Alejandra Guzmán.

“La enemistad de ellas dos se va a resolver, no ahorita, lo veo más para finales del año, principios del entrante van a tener una cercanía y a poder finalmente tener la oportunidad de sanar todas esas heridas. El tema de las acusaciones que ella está diciendo va a tener la oportuidad de escucharlo de una tercera persona, habrá otra persona”.

Inés Gómez Mont. “Aquí (en las cartas) habla de que ella resuelve. Veo que ella termina pagando, la veo viajando también o sea que dice que hace movimientos inesperados. Va a durar escondida mientras que soluciona (sus problemas)”, dice la tarotista.

“Entra (presa) y después paga y sale. Aquí dice que le cae la justicia, que el pasado es parte del presente, le sale cárcel pero luego está liberada”.

Hace unas semanas se dio a conocer que había una orden de aprehensión en contra de Inés Gómez Mont por delincuencia organizada y defraudación fiscal junto a su esposo Víctor Manuel Álvarez Puga.

La tarotista continúa: “Ella resuelve, termina pagando, la veo viajando también, va a durar escondida mientras que soluciona, se va a poner al día más adelante. Aquí me habla de que entra y después paga y sale, le sale cárcel pero también que está liberada o sea que logra pagar”.

Ninel Conde, cuyo esposo Larry Ramos se dio a la fuga después de ser detenido por fraude.

“El problema es que Ninel Conde ha ayudado al esposo entonces al hacerlo quebranta la ley. Las cartas aquí muestran que ella también va a ser afectada legalmente por lo que ha pasado con su esposo”, menciona.

“Habla de que ella eventualmente regresa a México, tiene restricciones por el momento para viajar pero después son levantadas, veo pérdida de trabajo y de dinero, da a conocer que ella también ha quebrantado la ley por tratar de ayudarlo entonces va a ser reprimida con las autoridades por haber participado directa o indirectamente con el esposo, no quiere decir que ella cometió el crimen de él pero en el momento de apoyarlo haciéndole un favor eso le va a afectar a ella y va a tener graves consecuencias. No va a ser fácil para ella viajar, salir del país en el que está o retornar a su país de origen, hay muchas complicaciones, va a tener serios problemas económicos”.

“Pasa por algo que ya pasó en el pasado, tiene el peso de la ley encima, va a tener problemas en reunir o cumplir, la van a asesorar muy bien llega a un acuerdo. Entra y sale y el problema se resuelve, no se queda presa pero va a tener un momento muy difícil porque ella vuelve y pone el pie en la cárcel momentáneamente”.