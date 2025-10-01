Cierre de gobierno da inicio a un nuevo periodo de incertidumbre en EU



El atardecer se ve desde el Capitolio antes de conferencias de prensa de republicanos y demócratas sobre el cierre de gobierno en Estados Unidos, el martes 30 de septiembre de 2025 en el Capitolio, en Washington. (AP Foto/Jacquelyn Martin)

WASHINGTON (AP) — Sumido en un cierre del gobierno, Estados Unidos se enfrenta a un nuevo ciclo de incertidumbre después de que el presidente Donald Trump y el Congreso no lograron llegar a un acuerdo para mantener en funcionamiento los programas y servicios gubernamentales antes de la fecha límite del miércoles.

Está previsto que alrededor de 750.000 empleados federales sean suspendidos, algunos de los cuales podrían ser despedidos. Muchas oficinas cerrarán, quizás de forma permanente, mientras Trump promete “hacer cosas que son irreversibles, que son malas” como represalia. Se espera que su agenda de deportaciones avance a toda velocidad, mientras que los servicios de educación, medio ambiente y otros se tambalean. Se prevé que las repercusiones económicas se extiendan por todo el país.

“No queremos que cierre”, dijo Trump en la Casa Blanca antes de la fecha límite de medianoche.

Pero el presidente, quien se reunió en privado con la cúpula legislativa esta semana, no pareció capaz de negociar un acuerdo entre demócratas y republicanos para evitar el cierre.

Esta es la tercera vez que Trump preside una interrupción del financiamiento federal— la primera desde su regreso a la Casa Blanca este año— un récord notable que subraya la división sobre las prioridades presupuestarias y un clima político que recompensa las posturas de línea dura en lugar de compromisos más convencionales.

Muchas acusaciones cruzadas

Los demócratas iniciaron esta pelea, lo cual es inusual para un partido que prefiere mantener el gobierno en funcionamiento, pero sus votantes están deseando desafiar el programa del segundo mandato del presidente. Los demócratas exigen financiamiento para subsidios de salud que van a expirar para millones de personas amparadas por la Ley de Cuidado de Salud Asequible, lo que aumenta los costos de las primas de seguros a nivel nacional.

Los republicanos se han negado a negociar por ahora y han alentado a Trump a mantenerse alejado de cualquier conversación. Después de la reunión en la Casa Blanca, el presidente publicó un video falso y caricaturesco que se burlaba del liderazgo demócrata, y que fue ampliamente considerado como poco serio y racista.

Lo que ninguna de las partes ha ideado es una salida fácil para evitar lo que podría convertirse en un cierre prolongado. Las ramificaciones seguramente se extenderán más allá del ámbito político, trastornando las vidas de los estadounidenses que dependen del gobierno para pagos de prestaciones, contratos de trabajo y los diversos servicios que se ven sumidos en el caos.

“En qué gasta el gobierno el dinero es una demostración de las prioridades de nuestro país”, dijo Rachel Snyderman, exfuncionaria de presupuesto de la Casa Blanca que es directora gerente de política económica en el Bipartisan Policy Center, un grupo de expertos en Washington.

Los cierres, dijo, “solo infligen costos económicos, miedo y confusión en todo el país”.

Se espera que las repercusiones económicas se extiendan por todo el país

El impacto económico podría sentirse en cuestión de días. Se espera que el gobierno produzca el viernes su informe mensual de empleos, que puede emitirse o no.

Mientras que los mercados financieros generalmente se han “encogido de hombros” durante cierres anteriores, según un análisis de Goldman Sachs, este podría ser diferente en parte porque no hay señales de negociaciones más amplias.

“También hay pocas buenas analogías para el posible cierre de esta semana”, dijo el análisis.

En todo el gobierno, se han estado realizando preparativos. La Oficina de Administración y Presupuesto de Trump, encabezada por Russ Vought, instó a las agencias a ejecutar planes no solo para suspensiones, como es habitual durante una interrupción del financiamiento federal, sino también para despidos masivos de trabajadores federales. Forma parte de la misión del gobierno de Trump, incluido su Departamento de Eficiencia Gubernamental, de reducir el tamaño del gobierno federal.

Lo que permanece abierto y lo que cierra

Se espera que los programas de salud Medicare y Medicaid continúen en marcha, aunque la escasez de personal podría suponer retrasos en algunos servicios. El Pentágono seguiría funcionando. Y la mayoría de los empleados permanecerán en sus puestos en el Departamento de Seguridad Nacional.

Pero Trump ha advertido que el gobierno podría centrarse en programas que son importantes para los demócratas, “eliminando a un gran número de personas, recortando cosas que les gustan, recortando programas que les gustan”.

A medida que las agencias determinan qué trabajadores son esenciales o no, se espera que los museos Smithsonian permanezcan abiertos al menos hasta el lunes. Un grupo de exsuperintendentes de parques nacionales instó al gobierno a cerrar los parques a los visitantes, argumentando que los parques mal dotados de personal en un cierre son un peligro para el público y ponen en riesgo los recursos del parque.

Sin salida fácil mientras los costos de salud se disparan

Antes del inicio del año fiscal el miércoles, los republicanos de la Cámara de Representantes habían aprobado un proyecto de ley de financiamiento temporal, a pesar de la oposición de los demócratas, para mantener el gobierno en funcionamiento hasta mediados de noviembre mientras continúan las negociaciones más amplias.

Pero ese proyecto de ley ha fallado repetidamente en el Senado, incluso el martes por la noche. Se requiere un umbral de 60 votos para su aprobación, lo que requiere cooperación entre los dos partidos. Un proyecto de ley demócrata también fracasó. Con una mayoría republicana de 53-47, los demócratas están aprovechando sus votos para exigir negociación.

El líder de la mayoría del Senado, John Thune, ha dicho que los republicanos están felices de discutir el tema de la salud con los demócratas, pero no como parte de las conversaciones para mantener el gobierno abierto. Se esperan más votos el miércoles.

El enfrentamiento es una prueba política para el líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, rechazado por una base inquieta de votantes de izquierda que empujan al partido a mantenerse firme en sus demandas de financiamiento para la salud.

“Los estadounidenses están sufriendo con costos más altos”, dijo Schumer después de la votación fallida del martes.

El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, envió a los legisladores a casa hace casi dos semanas después de haber aprobado el proyecto de ley republicano, culpando a los demócratas por el cierre.

“Quieren pelear con Trump”, dijo Johnson el martes en CNBC. “Mucha gente buena va a salir perjudicada por esto”.

Trump, durante su reunión con los líderes del Congreso, expresó sorpresa por el alcance del aumento de los costos de salud, pero los demócratas se fueron sin un camino hacia las conversaciones.

Durante el primer mandato de Trump, la nación soportó su cierre más largo, 35 días, debido a sus demandas de fondos que el Congreso se negó a proporcionar para construir su prometido muro fronterizo entre Estados Unidos y México.

En 2013, el gobierno cerró durante 16 días durante la presidencia de Obama debido a las demandas republicanas de derogar y reemplazar la Ley de Cuidado de Salud Asequible, también conocida como Obamacare. Otros cierres se remontan a décadas.