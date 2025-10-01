El Dólar
Compra:
$17.30
Venta:
$18.50
EN VIVO

Presentará Américo Tres Años de Memorias de una Transformación, este miércoles 1o. de octubre

El mandatario tamaulipeco expondrá el estado que guardan los proyectos estratégicos, las acciones, programas y políticas públicas que lleva a cabo el Gobierno de la Transformación

Agencias

Ciudad Victoria, Tamaulipas. – A tres años del inicio de su administración, el gobernador Américo Villarreal Anaya presentará una nueva rendición de cuentas al pueblo de Tamaulipas: Tres Años de Memorias de una Transformación, este miércoles 1o. de octubre, en el teatro Amalia González Caballero de Castillo Ledón, de esta capital.

“El primero de octubre, como hemos venido haciendo cada seis meses, en esta rendición de cuentas a los tamaulipecos, si bien el informe oficial es por Constitución en el mes de marzo, hemos tenido la decisión de cada seis meses estar dando un avance de cómo se encuentran las condiciones en la administración del estado y los progresos que hemos tenido en los proyectos prioritarios y vamos a dar cuenta este próximo primero de octubre ahí en el teatro Castillo León”, expresó el gobernador.

Al evento están invitados representantes de todos los sectores productivos de la entidad, las y los legisladores estatales y federales, dirigentes empresariales, mandos de las Fuerzas Armadas, alcaldesas y alcaldes, funcionarios estatales y federales, así como los titulares de los Poderes Legislativo y Judicial de Tamaulipas.

El mandatario tamaulipeco expondrá el estado que guardan los proyectos estratégicos, las acciones, programas y políticas públicas que lleva a cabo el Gobierno de la Transformación, con el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum, lo que ha permitido consolidar el desarrollo y bienestar de las y los tamaulipecos.

‘Sangre X Sangre’ hermanos unidos por la cumbia norteña
Cierre de gobierno da inicio a un nuevo periodo de incertidumbre en EU

Related post

Concebido como una nueva plataforma tecnológica de impacto regional, Lider Web trasciende más allá de lo tradicional al no ser únicamente una nueva página de internet, sino más bien un portal con información al día que integra a los diferentes medios que conforman El Grande Editorial: Líder Web y Líder Tv

Contactanos:
Tel: (867) 711 2222
Email: editor.liderweb@gmail.com

Secciones

Social

805 Follows
Copyright 2022 - LiderWeb.MX - All Rights Reserved.