Presentará Américo Tres Años de Memorias de una Transformación, este miércoles 1o. de octubre

El mandatario tamaulipeco expondrá el estado que guardan los proyectos estratégicos, las acciones, programas y políticas públicas que lleva a cabo el Gobierno de la Transformación

Ciudad Victoria, Tamaulipas. – A tres años del inicio de su administración, el gobernador Américo Villarreal Anaya presentará una nueva rendición de cuentas al pueblo de Tamaulipas: Tres Años de Memorias de una Transformación, este miércoles 1o. de octubre, en el teatro Amalia González Caballero de Castillo Ledón, de esta capital.

“El primero de octubre, como hemos venido haciendo cada seis meses, en esta rendición de cuentas a los tamaulipecos, si bien el informe oficial es por Constitución en el mes de marzo, hemos tenido la decisión de cada seis meses estar dando un avance de cómo se encuentran las condiciones en la administración del estado y los progresos que hemos tenido en los proyectos prioritarios y vamos a dar cuenta este próximo primero de octubre ahí en el teatro Castillo León”, expresó el gobernador.

Al evento están invitados representantes de todos los sectores productivos de la entidad, las y los legisladores estatales y federales, dirigentes empresariales, mandos de las Fuerzas Armadas, alcaldesas y alcaldes, funcionarios estatales y federales, así como los titulares de los Poderes Legislativo y Judicial de Tamaulipas.

El mandatario tamaulipeco expondrá el estado que guardan los proyectos estratégicos, las acciones, programas y políticas públicas que lleva a cabo el Gobierno de la Transformación, con el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum, lo que ha permitido consolidar el desarrollo y bienestar de las y los tamaulipecos.