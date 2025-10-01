Persiste canasta básica cara, pese a descuentos

Nuevo Laredo, Tam. – En el ‘martes de mercado’, el limón baja su precio de 42 a 37 pesos el kilogramo.

Mientras, el chile serrano pasó de 62 a 54 pesos el kilo.

El tomate redujo su valor de 13 a 12 pesos, la papa morena pasó de 14 a 13 pesos, mientras que la papa blanca desescaló de 50 a 47 pesos el kilo.

Otros costos, fueron: cebolla, que repite en 25 pesos, mientras que el aguacate se mantiene en 60 pesos y el chile jalapeño subió de 33 a 36 pesos por kilo.

La papaya repite a 47 pesos, mientras que la piña se mantiene en 36 pesos el kilo.

La tapa de huevo de 30 piezas tuvo una leve reducción, pasando de 92 a 89 pesos en su valor menor, pues otras marcas se vendieron hasta en 103 pesos.