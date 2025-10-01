El Dólar
Compra:
$17.30
Venta:
$18.50
EN VIVO

Persiste canasta básica cara, pese a descuentos

La tapa de huevo de 30 piezas tuvo una leve reducción

Iván Zertuche / Líder Web

Nuevo Laredo, Tam. – En el ‘martes de mercado’, el limón baja su precio de 42 a 37 pesos el kilogramo.

Mientras, el chile serrano pasó de 62 a 54 pesos el kilo.

El tomate redujo su valor de 13 a 12 pesos, la papa morena pasó de 14 a 13 pesos, mientras que la papa blanca desescaló de 50 a 47 pesos el kilo.

Otros costos, fueron: cebolla, que repite en 25 pesos, mientras que el aguacate se mantiene en 60 pesos y el chile jalapeño subió de 33 a 36 pesos por kilo.

La papaya repite a 47 pesos, mientras que la piña se mantiene en 36 pesos el kilo.

La tapa de huevo de 30 piezas tuvo una leve reducción, pasando de 92 a 89 pesos en su valor menor, pues otras marcas se vendieron hasta en 103 pesos.

Cierre de gobierno da inicio a un nuevo periodo de incertidumbre en EU
El papa interviene en el debate sobre el aborto en EU al plantear qué significa ser provida

Related post

Concebido como una nueva plataforma tecnológica de impacto regional, Lider Web trasciende más allá de lo tradicional al no ser únicamente una nueva página de internet, sino más bien un portal con información al día que integra a los diferentes medios que conforman El Grande Editorial: Líder Web y Líder Tv

Contactanos:
Tel: (867) 711 2222
Email: editor.liderweb@gmail.com

Secciones

Social

805 Follows
Copyright 2022 - LiderWeb.MX - All Rights Reserved.