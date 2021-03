Cierran la temporada con caída en contra de Estatal San Angelo

LAREDO, TX.-El conjunto varonil de basquetbol de la Universidad de Texas A&M Internacional (TAMIU, por sus siglas en inglés) finalizó la temporada regular con derrota ante la Estatal San Angelo, por diferencia de 75 puntos a 67.

Celebrado precisamente en casa de los laredenses, el equipo visitante demostró toda su capacidad en la primera parte del encuentro, al registrar un parcial de 42 unidades a 33.

Para el segundo periodo, TAMIU trató de acortar distancias, pero desafortunadamente no pudo darle la vuelta a la tortilla, por lo que cerraron la campaña de forma amarga.

El quinteto de TAMIU terminó con marca de 1 victoria y 13 descalabros, además cabe resaltar que varios encuentros no se pudieron llevar a cabo, debido a que quedaron pospuestos, por la pandemia del Covid-19.