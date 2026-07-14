Cierra CECATI ciclo escolar con 2 mil 449 personas capacitadas

Durante este período se capacitó a más de 500 operadores de autotransporte en el idioma inglés

Nuevo Laredo, Tam.- El CECATI 193 de Nuevo Laredo, cerró el ciclo escolar 2025-2026 con un total de 2 mil 449 personas capacitadas, lo que representa un crecimiento de alrededor de 550 alumnos en comparación con el periodo anterior.

Asimismo, el plantel se prepara para abrir la oferta educativa del próximo ciclo, manteniendo horarios flexibles y fortaleciendo la capacitación para operadores del autotransporte.

“Muy contentos de haber cumplido con nuestros servicios de capacitación en este ciclo, cerrando con 2 mil 449 personas capacitándose y creyendo en sí mismos, en sus talentos desarrollados para que puedan cambiar su vida con la capacitación que aquí hemos ofrecido”, mencionó la directora del plantel, Patricia Moreno Arvizu.

Destacó que el CECATI 193 continuará impulsando la formación para el trabajo, con especialidades como refrigeración y aire acondicionado, estilismo y bienestar personal, administración, inglés, informática, operación de autotransporte, mecánica y electrónica, resaltando que durante el ciclo escolar se capacitó a más de 500 operadores de autotransporte en el idioma inglés, una preparación que responde a las necesidades actuales del sector y que seguirá fortaleciéndose durante el próximo periodo escolar.

“Por más de 25 años el CECATI 193 ha sido uno de los planteles a nivel nacional que empezó con esta profesionalización, fuimos el primer plantel del sistema CECATI en ofrecer esta capacitación y no hemos parado desde entonces. Tenemos miles de operadores egresados y este ciclo escolar no ha sido la excepción, no descansamos en esta especialidad porque sabemos que es algo que mueve no solamente esta frontera sino que mueve al país”, finalizó.

El pasado viernes 10 de julio se realizó la ceremonia de cierre del ciclo escolar 2025-2026.

Foto: Iván Zertuche/Líder Web

Patricia Moreno Arvizu, directora del CECATI 193.