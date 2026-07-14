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Alista el CEEO campamento de verano para niños y adolescentes

Se llevará a cabo del 15 de julio al 5 de agosto, para reforzar el aprendizaje

Iván Zertuche / Líder Web

Nuevo Laredo, Tam.- David Ojeda Posada, director del Centro Educativo y de Expresión Oral (CEEO), dio a conocer que el campamento de verano de dicho centro se llevará a cabo del 15 de julio al 5 de agosto, con el propósito de reforzar el aprendizaje de niños y adolescentes durante el periodo vacacional.

 

“Este programa contempla dos modalidades: un curso de lectoescritura para menores de 5 a 8 años, aunque también pueden integrarse niños de mayor edad que presenten dificultades para leer y escribir correctamente; y otro de matemáticas con nociones de inglés, dirigido a estudiantes de 9 a 15 años”, explicó Ojeda Posada.

 

De igual manera destacó que los grupos son reducidos, con un máximo de 10 alumnos, lo que permite ofrecer atención personalizada.

Señaló que la disciplina, el compromiso y los resultados obtenidos distinguen el trabajo del CEEO, que año con año realiza este curso ayudando a que todos los niños progresen en donde han tenido algún retraso académico.

 

El directivo invitó a los padres de familia a aprovechar las vacaciones para fortalecer los conocimientos de sus hijos y evitar el rezago académico.

Para mayores informes, los interesados pueden acudir a las instalaciones del CEEO, ubicadas en calle Venezuela 1001, esquina con Cuauhtémoc, o comunicarse al 867-205-6367.

Foto: CEEO/Cortesía

Los grupos son reducidos, con un máximo de 10 alumnos, lo que permite ofrecer atención personalizada.

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