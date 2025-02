Chocan jets privados en aeropuerto de Arizona; hay al menos un muerto

SCOTTSDALE, Arizona.- Al menos una persona murió y otras resultaron heridas después de que dos jets privados chocaron el lunes en el Aeropuerto de Scottsdale en Arizona, informaron autoridades.

Uno de los aviones se salió de la pista y chocó contra el otro, informó la Administración Federal de Aviación.

El aeropuerto es un centro popular para jets que entran y salen del área de Phoenix, especialmente durante fines de semana con eventos deportivos importantes como el torneo de golf Waste Management Open, que atrae a enormes multitudes a sólo unos kilómetros de distancia.

BREAKING: Two jets collided at Scottsdale Airport in Arizona on Monday afternoon, killing at least one person and injuring others.

