Chivas logra remontada de 2-1 ante Pumas para ligar su tercera victoria en el Apertura de la Liga MX

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Daniel Aguirre consumó en el último minuto del tiempo regular la remontada con la que Chivas venció 2-1 a Pumas el domingo, para meterse en la lucha por clasificar a la liguilla del torneo Apertura de la Liga MX.

Álvaro Angulo tuvo la oportunidad de empatar por los felinos en la última jugada del partido, con un penal señalado tras la intervención del VAR; sin embargo, su disparo se estrelló en el travesaño.

Minutos antes, Aguirre cuajó un veloz contragolpe con su remate franco frente al arco, luego de recibir un preciso pase de Bryan González desde la banda izquierda a los 89 minutos.

Armando González había empatado 1-1 por los rojiblancos a los 55, con un excelso remate de cabeza picado, que superó al arquero Keylor Navas.

Pumas abrió el marcador después de que Pedro Vite aprovechó una falla en la zaga visitante para sacar un tiro dentro del área rumbo a las redes a los 48 minutos.

El duelo, retrasado más de 40 minutos debido a una intensa lluvia en la capital mexicana, se convirtió en la tercera victoria en fila de Chivas, que se afianza en la novena posición con miras a luchar por estar en la liguilla con 17 puntos.

El conjunto de la UNAM hilvanó su cuarta jornada sin victoria y tercer revés seguido para quedarse en la 10ma posición (última que da boleto al repechaje) con 13 puntos.

Hasta antes de que Vite abriera el marcador, Navas había sido la figura con un par de intervenciones a disparos con dirección de gol de González y Santiago Sandoval durante la primera mitad.

González volvió a figurar por los rojiblancos, con los que ya llegó a seis dianas en el campeonato, dos de las cuales han caído con sendos remates de cabeza. Al delantero de Chivas de 22 años, le fue anulado un gol con el marcador igualado 1-1 debido a una posición adelantada.

En los minutos finales el partido subió de intensidad con el gol de Angulo y poco después con la intervención del VAR, que el árbitro Daniel Quintero Huitrón valoró correcta para señalar una falta de Miguel Tapias sobre Santiago López, por la que señaló el penal que falló Angulo y con el que concluiría el encuentro después de ocho minutos de compensación.

La 12da jornada concluirá más tarde cuando Tijuana sea anfitrión de Monterrey.