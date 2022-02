Chiquis Rivera cuenta su vida en el libro ‘Invencible’

LOS ANGELES.- Chiquis Rivera expuso buena parte de su vida en los reality shows Chiquis & Raq-C, I Love Jenni, Chiquis ‘n Control y The Riveras, sin embargo, quienes creen que conocen todo sobre la cantante e hija mayor de Jenni Rivera podrían sorprenderse con su nuevo libro: «Invencible».

En «Invencible», publicado el 8 de febrero por Atria Books, la intérprete de música regional mexicana comparte que el dolor, como el que ha experimentado en diferentes momentos de su vida, puede servir para crecer.

Relata el desconsuelo y la forma en la que tuvo que salir adelante con sus hermanos menores, Jacqueline, Michael, Jenicka y Johnny, tras la repentina muerte de su madre en un accidente aéreo en diciembre de 2012.

«Creo que cada situación, cada experiencia, es una oportunidad para cambiar, para mejorar. No me arrepiento de nada. Al contrario, todas esas situaciones me han ayudado a crecer, a madurar, a ser la mujer que soy el día de hoy», aseguró Rivera.

Otro de los temas que aborda en el libro son las complicaciones de crecer con una madre famosa y desmiente la idea de que su camino sea fácil por tener ese antecedente. De hecho, no es un secreto que ambas estaban distanciadas al momento de la muerte de su progenitora.

Rivera, quien está trabajando en su cuarto álbum, que será lanzado en abril, comparte en «Invencible» los sacrificios para conseguir un Grammy, una meta que se fijó desde que comenzó en la música y que alcanzó con Playlist, galardonado en 2020 con el Latin Grammy al mejor álbum de música banda.

Al ser un libro tan personal, tampoco podía quedar fuera el amor y las relaciones de pareja. Tras su intensa relación con el ejecutivo musical Ángel del Villar, cuenta a detalle su noviazgo y breve matrimonio con el músico Lorenzo Méndez.

«Hablo mucho de eso, hablo de mi vida personal, de mis relaciones, porque es necesario, eso también me ha afectado mucho», dijo Rivera, quien calificó el proceso de escritura como terapéutico.

«Fueron cosas medio públicas y yo quería aclarar ciertas cosas y decir la realidad… Quedándose callada nos volvemos una víctima más y eso no está bien».

Para «Invencible», su tercer libro tras «Perdón» y «Chiquis Keto», su agente la puso en contacto con la escritora Cecilia Molinari para que materializaran su historia a cuatro manos.