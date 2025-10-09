Chelsea empata con Twente en su debut de Champions femenina; Wolfsburgo y Real Madrid golean

El conjunto inglés igualó 1-1 en Países Bajos; Alexandra Popp brilló en la victoria 4-0 del Wolfsburgo ante PSG, mientras Real Madrid y Atlético dominaron con marcadores abultados

Jugadoras del Wolfsburgo celebran el tanto de Janina Minge desde el punto penal para poner el 4-0 frente a Paris St. Germain durante el partido de la Liga de Campeones femenina, el miércoles 8 de octubre de 2025, en Wolfsburgo, Alemania. (Swen Pförtner/dpa via AP)

CIUDAD DE MÉXICO.- La misión de Chelsea, de finalmente ganar un título de la Liga de Campeones Femenina después de tres eliminaciones consecutivas en semifinales, tuvo un comienzo difícil el miércoles con un empate 1-1 en su visita al club holandés Twente.

La gran jugadora alemana Alexandra Popp fue clave para el bicampeón Wolfsburgo en una victoria 4-0 sobre el Paris Saint-Germain, que desperdició una serie de buenas oportunidades de gol en el segundo tiempo.

Los dos equipos de Madrid anotaron seis goles en grandes victorias para cerrar la semana de apertura del certamen con un nuevo y ampliado formato que incluye 18 clubes.

El Real Madrid superó a la Roma 6-2 en casa y el Atlético de Madrid se adelantó con tres goles en los primeros 22 minutos en St. Pölten para arrollar por 6-0.

El Manchester United venció al Valerenga 1-0 en casa —con un penalti de la capitana Maya Le Tissier a los 31 minutos. El pasado viernes, el United fue el primer equipo en quitarle puntos al Chelsea en la liga inglesa esta temporada.

Todo cambia para el Chelsea

La entrenadora del Chelsea, Sonia Bompastor, hizo ocho cambios en su alineación titular el miércoles, y el seis veces campeón defensor de Inglaterra se vio en desventaja contra el líder de la liga holandesa.

La capitana del Twente, Danique Van Ginkel, anotó a los 63 minutos con un tiro curvado desde el borde del área tras un ataque de Jill Roord por el lado izquierdo . El disparo superó la estirada de la portera suiza Livia Peng, quien comenzó en lugar de la destacada inglesa Hannah Hampton.

El Chelsea igualó a los 71 minutos cuando la extremo francesa Sandy Baltimore anotó con un penalti otorgado por una falta clara.

Bompastor envió luego a la cancha a la delantera estelar Sam Kerr y a la defensora de 16 años Chloe Sarwie para ayudar en la búsqueda de un segundo gol. Sarwie estuvo cerca con un disparo de trayectoria ascendente.

El Chelsea aún no ha sido campeón europeo y ha caído ante el Barcelona en tres semifinales. El club londinense también perdió la final de 2021 ante el mismo Barça.

La gran Popp

A los 34 años, Alexandra Popp sigue siendo una figura del Wolfsburgo, al que ayudó a ganar títulos consecutivos de la Liga de Campeones en 2013 y 2014.

El Wolfsburgo se adelantó en el séptimo minuto contra el PSG cuando la presión de Popp sobre la defensora Jackie Groenen en un córner incidió en que anotara en su propia puerta.

La segunda diana llegó a los 42, cuando Popp tomó posesión del balón del PSG dentro del área de penalti, preparando la escena para que Ella Peddemors avanzara y definiera rasante.

Popp consiguió su gol a los 90 con un cabezazo de palomita. La capitana de las Lobas, Janina Minge, añadió un tanto de penal en el tiempo de descuento ante la portera del PSG, Mary Earps.

En España, Alba Redondo y Caroline Weir anotaron dos veces cada una y el Real Madrid dominó en la segunda mitad después de que la Roma respondió con goles del empate en la primera.

En los partidos del martes, el Barcelona dio una exhibición destacada al vencer al Bayern Múnich 7-1.

La fase de liga termina en diciembre. Los equipos que terminen del primero al cuarto en la clasificación avanzan directamente a los cuartos de final. Los clasificados del 5to al 12mo van a un repechaje. Los seis equipos peor ubicados quedan fuera.