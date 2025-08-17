Chelsea empata 0-0 con el Palace y Forest inicia la temporada de la Liga Premier con victoria

Más tarde, el Manchester United recibe al Arsenal en el partido destacado de la jornada inaugural

Jamie Gittens del Chelsea en acción ante Chis Richards del Crystal Palace en el encuentro de la Liga Premier el domingo 17 de agosto del 2025. (AP Foto/Dave Shopland)

CIUDAD DE MÉXICO.- Chelsea empató 0-0 con Crystal Palace el domingo en la Liga Premier, el primer partido competitivo del equipo como campeón mundial de clubes.

Un mes después de sorprender al Paris Saint-Germain en la final del Mundial de Clubes, Chelsea se esforzó en su debut en la liga en Stamford Bridge tras una corta pretemporada debido a sus compromisos en Estados Unidos.

Mientras tanto, Nottingham Forest comenzó con buen pie al vencer 3-1 a Brentford, con el delantero Chris Wood —que fue el máximo goleador del equipo la temporada pasada con 20 goles— anotando dos veces en la primera mitad, además del debut goleador de Dan Ndoye.

