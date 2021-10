Checa los 50 Mejores Restaurantes del Mundo; hay 2 mexicanos

CD. DE MÉXICO .-El Noma, de René Redzepi, galardonado con tres estrellas Michelin, ha vuelto a ascender a la cima de la lista de los 50 Mejores Restaurantes del Mundo, que se dio a conocer este martes en Amberes, Bélgica.

Después de una pausa en 2020 debido a la pandemia, The World’s 50 Best Restaurants Academy anunció a sus galardonados de 2021, entre los que destacaron también dos restaurantes mexicanos.

Estos fueron Pujol, que se colocó en el puesto número nueve del listado, y Quintonil, en el número 27. Ambos establecimientos se encuentran ubicados en la Ciudad de México.

«Felices de ser parte de The World’s 50 Best, junto a un increíble grupo de restaurantes. Agradecemos a nuestra comunidad: productores, proveedores, a nuestro equipo de cocina y sala, a nuestros clientes y amigos», señalaron los voceros de Pujol en una historia de Instagram, destacando el haber sido nombrados el Mejor Restaurante de Norteamérica.

Por su parte, Quintonil también se regocijó con la noticia, agradeciendo en redes «a quienes nos visitan diariamente, a nuestros proveedores, amigos y a la Familia Quintonil».

«Ante tiempos tan difíciles debido a la pandemia, a ustedes se debe que estemos un año más en esta reconocida lista», reconoció el establecimiento.

El listado es elegido por un panel de poco más de mil expertos culinarios que, en esta edición, provienen de 28 regiones de todo el mundo. Las votaciones para la lista de 2021 tienen en cuenta los votos emitidos para la lista del año pasado, así como una votación de «actualización».

Noma, ubicado en Copenhagen, Dinamarca, encabezó el conteo por quinta ocasión. Su victoria se produce a la vez que todos otros restaurantes número uno anteriores fueron descartados de estar en la lista este año. Esto debido a que Noma abrió su ubicación actual en febrero de 2018, con un menú de degustación que ahora rota varias veces al año. De acuerdo con Time Out Magazine, Noma debería estar fuera de la lista el próximo año, a menos que René Redzepi haga otro reinicio o las reglas de la organización cambien nuevamente.

Otro restaurante con menú de degustación de Copenhague, el Geranium, ocupó el segundo lugar.

En los 19 años de historia de la lista, solo los establecimientos europeos o norteamericanos han ocupado el puesto de «El Mejor» restaurante. El primer lugar nunca ha sido para un restaurante sudamericano o asiático, y no figuran restaurantes actuales de ningún lugar del Medio Oriente.

El único restaurante de China continental, el país más poblado del mundo, es The Chairman, que logró ascender al número 10. El inmueble de Hong Kong ofrece un menú de degustación de 900 dólares dirigido por un francés, una realidad que se ha mantenido durante más de media década.

Por otro lado, la lista sólo incluyó cuatro restaurantes dirigidos por chefs mujeres, una menos que el año pasado luego de la partida de la chef Daniela Soto-Innes de Cosme en Nueva York. Varios lugares tienen copropietarios que son mujeres, incluido SingleThread, en Healdsburg, California, y Atomix, en la ciudad de Nueva York.

LOS 50 MEJORES RESTAURANTES DEL MUNDO 2021

1. Noma (Copenhagen, Dinamarca)

2. Geranium (Copenhagen, Dinamarca)

3. Asador Etxebarri (Atxondo, España)

4. Central (Lima, Perú)

5. Disfrutar (Barcelona, España)

6. Frantzén (Estocolmo, Suecia)

7. Maido (Lima, Perú)

8. Odette (Singapur)

9. Pujol (Ciudad de México, México)

10. The Chairman (Hong Kong, China)

11. Den (Tokio, Japón)

12. Steirereck (Viena, Austria)

13. Don Julio (Buenos Aires, Argentina)

14. Mugaritz (San Sebastián, España)

15. Lido 84 (Gardone Riviera, Italia)

16. Elkano Guetaria, España)

17. A Casa do Porco (São Paulo, Brasil)

18. Piazza Duomo (Alba, Italia)

19. Narisawa (Tokio, Japón)

20. Diverxo (Madrid, España)

21. Hia Franko (Kobarid, Eslovenia)

22. Cosme (Nueva York, EU)

23. Arpège (París, Francia)

24. Septime (París, France)

25. White Rabbit (Moscú, Rusia)

26. Le Calandre (Rubano, Italia)

27. Quintonil (Ciudad de México, México)

28. Benu (San Francisco, EU)

29. Reale (Castel di Sangro, Italia)

30. Twins Garden (Moscú, Rusia)

31. Restaurant Tim Raue (Berlín, Alemania)

32. The Clove Club (Londres, Reino Unido)

33. Lyle’s (Londres, Reino Unido)

34. Burnt Ends (Singapur)

35. Ultraviolet (Shanghái, China)

36. Hof Van Cleve (Bélgica)

37. SingleThread (Healdsburg, EU)

38. Borago (Santiago, Chile)

39. Florilège (Tokio, Japón)

40. Suhring (Bangkok, Tailandia)

41. Alléno (París, Francia)

42. Belcanto (Lisboa, Portugal)

43. Atomix (Nueva York, EU)

44. Le Bernardin (Nueva York, EU)

45. Nobelhart & Schmutzig (Berlín, Alemania)

46. Leo (Bogotá, Colombia)

47. Maaemo (Oslo, Noruega)

48. Atelier Crenn (San Francisco, EU)

49. Azurmendi (Larrabetzua, España)

