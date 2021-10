¡Regresa la GOTmanía!

Ahora la GOT tendrá esta precuela en la que se relatará el asenso y el poder que tuvo la familia Targaryen. [ Foto: @GOT]

Ahora la GOT tendrá esta precuela en la que se relatará el asenso y el poder que tuvo la familia Targaryen. [ Foto: @GOT]

GUADALAJARA, JAL .-«Los sueños no nos harán reyes, pero los dragones sí», es una de las frases que se escuchan en el primer tráiler de House of the Dragon, uno de los spin off que tendrá la reconocida serie de Game of Thrones, de la autoría del escritor estadounidense George R.R. Martin.

Hoy salió el primer trailer de la precuela de esta taquillera serie de HBO, ubicada 200 años antes de la historia original. Esta serie, que se espera que se lance hasta 2022, contará cómo la Casa Targaryen se alzó como una dinastía poderosa y como los antepasados de Daenerys Targaryen, gobernaron con éxito los Siete Reinos.

Esta esperada historia será protagonizada por Eve Best (princesa Rhaenys Velaryon), Paddy Considine (rey Viserys Targaryen), Olivia Cooke (Alicent Hightower), Emma D’Arcy (princesa Rhaenyra Targaryen), Rhys Ifans (Otto Hightower) y Matt Smith (príncipe Daemon Targaryen) y en su primera temporada contará con al menos diez episodios, según ha adelantado HBO.

Esta historia basada en el relato de Canción de Hielo y Fuego, de Martín, se hizo popular gracias a la adaptación que lanzó la plataforma HBO desde 2011 con millones de seguidores en todo el mundo.

Ahora la GOT tendrá esta precuela en la que se relatará el asenso y el poder que tuvo la familia Targaryen, antecesora de la querida y odiada Daenerys Targaryen, conocida también como Daenerys de la Tormenta, Rompedora de Cadenas, La que no Arde y Madre de Dragones.

La casa productora ha adelantado que el episodio piloto está a cargo de Miguel Sapochnik, quien dirigió seis episodios de Game of Thrones, incluido el reconocido y taquillero «La Batalla de los Bastardos», por el que fue nominado a un Emmy en 2019.