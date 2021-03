Cepillín y su larga batalla contra las enfermedades

CIUDAD DE MÉXICO.- Aunque siempre lo caracterizaba una sonrisa, durante su vida Cepillín tuvo que lidiar con más de una difícil batalla. “El Payasito de la tele”, quien falleció hoy a los 75 años de edad fue valiente ante varias enfermedades durante más de 15 años, la última de ellas un cáncer en la columna vertebral.

Durante su carrera, el cantante reconoció que muchos de sus problemas habían sido causados tras su adicción al tabaco, que fumó por más de 40 años, sin embargo también afirmaba que estaba listo para enfrentar las consecuencias de salud que se le presentaran y consciente de disfrutar la vida mientras fuera posible.

“Ya llevo tres infartos, tengo 70 años y Dios me ha dado muchas horas extras”, dijo en 2016.

Estas son algunas de las batallas de salud que Cepillín tuvo que superar durante su vida:

Tres infartos

La primera vez que el también presentador sufrió un infarto fue en mayo del 2005, mientras daba una función de circo en la ciudad de Puebla. Fue sometido a una trombosis antiagregante y anticoagulante así como vigilado en la unidad de cuidados intensivos de un hospital hasta que se recuperó.

En ese entonces los médicos le recomendaron una operación a corazón abierto, pero él se negó. Un año después volvió a presentar el mismo problema, ahora en su natal Monterrey. Un infarto al miocardio que lo obligó a someterse a un cateterismo en julio del 2006. Estaba al frente de su propio programa “Cepillín Live ‘s”.

Disnea.

Finalmente, en 2015 tuvo que realizarse varias pruebas tras presentar un tercer infarto que preocupaba a los médicos. Estuvo internado en el Instituto Nacional de Cardiología pues presentó disnea, una dificultad para respirar causada luego de que su corazón arrojó agua a sus pulmones. Tras recuperarse, habló con EL UNIVERSAL acerca de la muerte.

“La muerte es dormir, como ya en el segundo infarto me morí, segun me dijo el doctor de Monterrey, me fui a negros y ya, mentiras de que hay un tunel y luz y música, eso es puro cuento, a lomejor los que tienen dinero ven todo eso”, dijo con el humor que lo caracteriza. Además reconoció que le pidió a su médico vivir por lo menos cinco años más para seguir disfrutando de su carrera.

En julio pasado hizo una reflexión acerca de la pandemia y se dijo esperanzado en un futuro más saludable para el mundo.

“Le pido a dios que ya se consiga la vacuna o la cura para este Covid-19 y enfrentar el H1N1 a partir de noviembre. Vivimos en un mundo donde el cáncer ya no es tan importante, ya las embolias no son tan importantes, los infartos no son tan importantes, ahorita un mugroso virus tiene paralizado al mundo”, dijo en entrevista.

Sin embargo, el pasado 28 de febrero, tras sufrir una pequeña caída, Cepillín ya no pudo soportar un terrible dolor en la columna, por lo que fue hospitalizado de urgencia y posteriormente sometido a una delicada operación en la que le colocaron ocho tornillos y dos varillas.

“Me están ayudando demasiado, yo te quiero mucho y agradezco”, dijo en un video que el youtuber Rey Grupero grabó desde su habitación luego de la cirugía.

Neumonía

A consecuencia de la operación el payaso comenzó a presentar complicaciones tales como deficiencia cardíaca y neumonía, por lo que se reportó grave, pero estable.

“Ojalá y pueda salir adelante, están haciendo todo lo posible por mejorarle su ritmo cardiaco y lograr contener esta neumonía”, declaró su hijo Ricardo González Jr.

Cáncer en la columna vertebral

Horas después de su ingreso, Gónzalez Jr. informó que se había detectado tejido con cáncer en la columna vertebral de su padre durante la operación, no obstante, no podría someterse a tratamiento de quimioterapia o radioterapia hasta que saliera del cuadro clínico.

Este 8 de marzo la muerte alcanzó a Cepillín, pero queda su legado musical y visual, pues no sólo fue ganador de once discos de oro, sino que también participó en tres películas y seis series de televisión.

“Creo que soy una persona que dios me dio chanza de hacer lo que mas me encanta, de entretener a la gente, de disfrutar, de que me lo agradezcan cuando he vivido de ello. Soy un bendecido”.