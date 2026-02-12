Celebran Seahawks con desfile triunfo del Super Bowl en Seattle ante miles

Jugadores de los Seahawks de Seattle festejan en la parte alta de un autobús durante el desfile para celebrar el título del Super Bowl en Seattle el miércoles 11 de febrero del 2026. (AP Foto/John Froschauer)

SEATTLE.- Ernest Jones IV soltó algunas palabras subidas de tono el miércoles, mientras elogiaba a sus compañeros de la defensa, a su línea ofensiva, a su quarterback y a la ciudad de Seattle de cara al desfile conmemorativo de la victoria obtenida por los Seahawks en el Super Bowl.

Al igual que el resto de los Seahawks, el líder de la célebre defensa conocida como “Dark Side” tenía una excusa para usar palabras altisonantes durante una presentación matutina del trofeo en Lumen Field. En el escenario había un barril de Bud Light para ofrecer bebidas a los jugadores, y Jones —como muchos de los que hablaron antes que él— dio sorbos a un vaso de cerveza mientras se dirigía a una multitud que el equipo estimó en 50.000 personas.

El linebacker expresó lo que quedó más que claro para todos los que vieron cómo Seattle desmanteló el domingo a los Patriots de Nueva Inglaterra, vencidos por 29-13 en el Super Bowl que se disputó en Santa Clara, California.

“No sólo tenemos la mejor defensa del mundo”, afirmó Jones. “Tenemos el mejor equipo del mundo”.

El artífice de esa defensa, el presidente de operaciones deportivas John Schneider, también estaba de buen humor, con un vaso rojo de plástico en la mano, antes de que iniciara el segundo desfile por la victoria en el Super Bowl en los 50 años de historia de los Seahawks. Seattle ganó su primer campeonato hace 12 años.

Además de elogiar al entrenador de segundo año Mike Macdonald, Schneider brindó por el fallecido propietario Paul Allen.

Hace dos semanas, ESPN informó que los Seahawks saldrían a la venta después del Super Bowl. Pero el miércoles se trató de celebrar lo que Seattle logró bajo Jody Allen, quien es dueña del equipo desde que su hermano, cofundador de Microsoft, murió en 2018 a los 65 años.

“Jody, Paul estaría muy orgulloso de ti, por la manera en que lideraste esta organización y nos permitiste estar donde estamos. Por Jody Allen”, dijo Schneider.

Sam Darnold también reconoció a Allen, a Schneider y a Macdonald durante su breve discurso. Jones defendió con vehemencia a Darnold después de que languideció en un partido con cuatro intercepciones a mediados de noviembre, que resultó ser la última derrota de los Seahawks en la temporada.

El Super Bowl fue su décimo triunfo consecutivo.

“Mucha gente no creyó en mí”, expresó Darnold. “Pero no importó porque los que están cerca sí creyeron en mí, incluidos ustedes”.

Darnold tuvo muchos detractores incluso mientras guiaba a los Seahawks a 14 victorias en la temporada regular y ayudaba a Jaxon Smith-Njigba a establecer récords de la franquicia en yardas por aire (1.793) y recepciones (119).

Smith-Njigba, el Jugador Ofensivo del Año de la AP, atribuyó su éxito a sus compañeros y entrenadores el miércoles, como lo hizo durante toda la temporada.

“Somos los mejores del mundo. Los mejores del mundo”, dijo Smith-Njigba. “Sam Darnold, Mike Macdonald, no importa. La mejor defensa del mundo. Teníamos un objetivo, y era traer esto a casa. Y eso fue lo que hicimos. Para los mejores aficionados del mundo, esto es para ustedes”.

Durante el desfile, el ala cerrada AJ Barner, con una camiseta sin mangas y un sombrero de vaquero, bailó por el centro de la 4th Avenue y chocó las manos con los aficionados. El liniero defensivo Leonard Williams bañó a los aficionados con cerveza desde la parte superior de un autobús turístico.

La alcaldesa de Seattle, Katie Wilson, recorrió la ruta en un autobús antiguo. El Departamento de Policía de Seattle informó que no realizó arrestos durante el desfile.

Funcionarios de la ciudad estimaron que hasta 1 millón de aficionados se dieron cita a lo largo de la ruta de tres kilómetros del desfile, que al final tuvo que ampliarse debido a la enorme asistencia. Algunos niños se subieron a los árboles para ver mejor a su querido equipo, incluso después de que el Distrito de Escuelas Públicas de Seattle anunció que sus escuelas permanecerían abiertas y que asistir al desfile no se consideraría una ausencia justificada.

Los desfiles de campeones han sido algo poco frecuente en Seattle desde que los SuperSonics del basquetbol se convirtieron en la primera franquicia profesional importante de la ciudad en 1967.

Los Sonics de la NBA, que dejaron la ciudad y se rebautizaron, conmemoraron su campeonato de 1979 con un desfile. El Seattle Storm de la WNBA tuvo desfiles después de tres de sus cuatro títulos. Ni los Marineros en el béisbol ni el Kraken, equipo de expansión en el hockey, han ganado un campeonato.

Williams dijo que habrá más celebraciones por venir para los Seahawks.

“No hemos terminado”, dijo Williams. “Volveremos el próximo año”.