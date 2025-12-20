Celebra UT Nuevo Laredo quince años de constancia y talento artístico de su grupo Mazátl

El teatro principal del Centro Cultural Nuevo Laredo fue el espacio en donde se efectuó la celebración

Nuevo Laredo, Tam.– Con un magno espectáculo, los estudiantes del grupo de danza folclórica Mazátl, de la Universidad Tecnológica de Nuevo Laredo (UTNL), celebraron el quinceavo aniversario de su fundación, informó su rector, José Antonio Tovar Lara.

Declaró que el teatro principal del Centro Cultural de Nuevo Laredo fue el espacio en donde se efectuó la celebración, con la presentación de un amplio programa de danza efectuado por el grupo, bajo la dirección de la maestra Eva Teresa Serrano Castro.

Señaló que este aniversario del grupo de danza Mazátl se celebra con orgullo, agrupación que surgió con la misión de preservar y mantener las tradiciones de la danza, y que se ha convertido en un referente artístico para la región de Nuevo Laredo.

Reconoció la visión de quienes iniciaron y han integrado dicho proyecto, y que hoy en día son testimonio de que la experiencia artística deja huellas profundas en la vida personal y profesional. “Cada generación en Mazátl ha aportado su energía, su talento, su pasión, con lo que han construido este legado que hoy celebramos”, enfatizó.

Indicó que, como parte del aniversario, se presentó un espectáculo de danza con recorrido musical que mostró parte de la historia y tradiciones de Tamaulipas y de México, lo cual fue del amplio agrado de las y los asistentes, quienes lo reconocieron con estruendosos aplausos.

Además, se entregó un reconocimiento a la maestra Eva Teresa Serrano Castro por su dedicación y entrega al frente de Mazátl, convirtiéndolo en una de las mejores agrupaciones artísticas de la ciudad.

Tovar Lara agradeció al gobernador Américo Villarreal Anaya y al secretario de Educación, Miguel Ángel Valdez García, por el apoyo mostrado a la universidad e impulsar el talento de las y los estudiantes mediante actividades culturales y artísticas, complementando su formación de manera integral.