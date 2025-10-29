El Dólar
Compra:
$17.20
Venta:
$18.50
EN VIVO

Cede precio de la mandarina al pasar de 95 a 86 pesos el kilo

Tomate escala de 12 a 20 pesos y la papaya sube de 47 a 53 pesos el kilogramo

Como cada martes, las familias salen en busca de descuentos. [Iván Zertuche/Líder Web]
Iván Zertuche / Líder Web

Nuevo Laredo, Tam.– En el ‘martes de mercado’, el precio de la mandarina cedió, luego de varias semanas, al pasar de 95 a 86 pesos el kilogramo.

En contraparte, el tomate subió a 20 pesos el kilo, cuando costaba 12. La papaya también se encareció de 47 a 53 pesos.

Otros productos, como el limón, pasó de 33 a 32 pesos mientras que el chile serrano desescaló de 58 a 55 pesos el kilo.

La papa morena se mantiene en 13 pesos, mientras que la papa blanca pasó de 45 a 40 pesos por kilo.

La cebolla se ofertó en 23 pesos, el aguacate sigue en 60 pesos y el chile jalapeño bajó de 39 a 37 pesos el kilo.

La tapa de huevo de 30 piezas, no baja oscilando entre 89 y 103 pesos, según la marca de su preferencia.

Brentford aplasta 5-0 a Grimsby y avanza en la Copa de la Liga Inglesa
Pide SET a familias estar atentas a información oficial de Protección Civil por entrada de frente frío No. 11

Related post

Concebido como una nueva plataforma tecnológica de impacto regional, Lider Web trasciende más allá de lo tradicional al no ser únicamente una nueva página de internet, sino más bien un portal con información al día que integra a los diferentes medios que conforman El Grande Editorial: Líder Web y Líder Tv

Contactanos:
Tel: (867) 711 2222
Email: editor.liderweb@gmail.com

Secciones

Social

805 Follows
Copyright 2022 - LiderWeb.MX - All Rights Reserved.