Cede precio de la mandarina al pasar de 95 a 86 pesos el kilo

Tomate escala de 12 a 20 pesos y la papaya sube de 47 a 53 pesos el kilogramo

Como cada martes, las familias salen en busca de descuentos. [Iván Zertuche/Líder Web]

Nuevo Laredo, Tam.– En el ‘martes de mercado’, el precio de la mandarina cedió, luego de varias semanas, al pasar de 95 a 86 pesos el kilogramo.

En contraparte, el tomate subió a 20 pesos el kilo, cuando costaba 12. La papaya también se encareció de 47 a 53 pesos.

Otros productos, como el limón, pasó de 33 a 32 pesos mientras que el chile serrano desescaló de 58 a 55 pesos el kilo.

La papa morena se mantiene en 13 pesos, mientras que la papa blanca pasó de 45 a 40 pesos por kilo.

La cebolla se ofertó en 23 pesos, el aguacate sigue en 60 pesos y el chile jalapeño bajó de 39 a 37 pesos el kilo.

La tapa de huevo de 30 piezas, no baja oscilando entre 89 y 103 pesos, según la marca de su preferencia.