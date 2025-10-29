Brentford aplasta 5-0 a Grimsby y avanza en la Copa de la Liga Inglesa

El club de la Premier League terminó con la racha sorpresa del equipo de cuarta división, mientras Fulham y Cardiff también aseguraron su pase a los cuartos de final del torneo

Nathan Collins, del Brentford, festeja tras anotar ante el Grimxby Town, en un duelo de la Copa de la Liga inglesa, realizado el martes 28 de octubre de 2025 (Mike Egerton/PA via AP)

Nathan Collins, del Brentford, festeja tras anotar ante el Grimxby Town, en un duelo de la Copa de la Liga inglesa, realizado el martes 28 de octubre de 2025 (Mike Egerton/PA via AP)

LONDRES.- La impresionante racha de Grimsby de la cuarta división en la Copa de la Liga Inglesa llegó a su fin el martes, con una goleada ante el Brentford de la Liga Premier.

Brentford ganó 5-0 en Blundell Park, el escenario de la sorprendente derrota de Manchester United ante Grimsby en la segunda ronda en agosto.

Grimsby luego venció al Sheffield Wednesday de segunda división en la tercera ronda, pero fue superado por Brentford, que contó con cinco goleadores diferentes: Mathias Jensen, Keane Lewis-Potter, Reiss Nelson, Fabio Carvalho y Nathan Collins.

Fulham se convirtió en el segundo club de la Premier en avanzar, al vencer al Wycombe Wanderers de tercera división por 5-4 en una tanda de penales después de un empate 1-1.

Wrexham, el equipo propiedad de las celebridades de Hollywood Ryan Reynolds y Rob McElhenney, no logró llegar a la fase de los ocho mejores tras perder 2-1 en casa ante el equipo galés Cardiff City.

Los otros cinco partidos de los octavos de final se llevan a cabo este miércoles, incluyendo el duelo del campeón defensor Newcastle en casa contra Tottenham. Liverpool recibe a Crystal Palace y el líder de la Premier, Arsenal es anfitrión del Brighton.