Cbtis 137 pre-registra a más de 700 jóvenes

NUEVO LAREDO TAM.- Hasta la fecha son más de 700 jóvenes los que se han inscrito en línea en el Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios 137 (Cbtis) para nuevo ingreso al ciclo escolar 2021-2022, el pre-registro concluye este domingo 28 de febrero.

El director de este plantel, Químico José Lorenzo Villegas Robledo indicó que una vez que el joven haya quedado preinscrito, se le impartirá un curso de nivelación a distancia.

“La pre inscripción sigue abierta hasta el 28 febrero, a la fecha llevamos 725 pre inscritos, cerramos la pre inscripción al llegar a 900. A los jóvenes que ya se hayan preinscrito, se les van a impartir cursos de nivelación, próximamente se les avisará a través de la página del Cbtis”, declaró.

Estos cursos serán en Tecnología de la Información y la Comunicación (Tics), Lectura Redacción Oral y Escrita, Química y Matemáticas.

“Se pretende que los alumnos que acrediten los cursos, sean aceptados como estudiantes para la generación 2021-2024. Por otra parte, ayudará a que los alumnos conozcan la forma de trabajar de la institución, y la forma de trabajar los maestros. Con esta nivelación, pretendemos a futuro, bajar los índices de reprobación en primer semestre”, agregó.

Mencionó que día a día los maestros del Cbtis 137 se están actualizando para responder a las exigencias que demanda el siglo XXI, y acorde a la realidad actual trabajar en consecuencia para dar la atención pertinente a todos los alumnos.

“Estamos trabajando con inclusión y no con integración, ya que detectamos alumnos que no se están conectando a las clases, los contactamos y les brindamos apoyo para que se actualicen en sus actividades. Para esto tenemos dos modalidades, asesoría virtual académica o, se les proporcionan cuadernillos de trabajo para que realicen sus actividades y no se retrasen con la realización de tareas o trabajos”, manifestó.

Los aspirantes a ingresar al plantel deben hacerlo en la página oficial que es www.cbtis137.edu.mx y seguir todo el proceso.