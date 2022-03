Carmen Muñoz se suma a talk shows con ‘Secretos al Desnudo’

CIUDAD DE MÉXICO.- El productor Alexis Núñez no será quien reemplace a Andrea Rodríguez en la producción del matutino HOY, encabezado por Andrea Legarreta y Galilea Montijo.

«Ya hice el programa HOY y, hoy, lo que estoy haciendo es Secretos al Desnudo y eso me hace muy feliz. No me veo haciendo un programa que ya hice sino uno distinto, tratando de crear un concepto nuevo, hacer el entretenimiento de otra forma», afirmó Núñez en conferencia de prensa.

Lamentó que existan rumores e información falsa de este tipo ya que afectan a terceros.

«Siento un gran respeto por los productores y me apena muchísimo cuando se dicen esas cosas porque ahí hay una productora que es Andrea que es una mujer extraordinaria, muy trabajadora. Cuando veo rumores me apena porque digo: ‘¿qué sentirá alguien que tiene su puesto de trabajo y le digan que llegará alguien y ocupará su espacio?’, pero al menos yo no soy», expresó.

Núñez está al frente de Secretos al Desnudo, un talk show que estará conducido por Carmen Muñoz.

La fórmula de presentar casos de la vida cotidiana, en la que los seres humanos deshebran un problema y una conductora ofrece soluciones sigue dando resultados, según informó la producción.

Laura Bozzo y Rocío Sánchez Azuara han sido las conductoras de este tipo de programas, ahora Muñoz se suma a este concepto.

«Tengo más de 32 años trabajando en esto, el medio me ha permitido explorar diversos formatos de los que he aprendido mucho, siempre estoy con la inquietud de seguir creciendo y explorando diferentes cosas.

«La oportunidad se dio de una manera inesperada. Yo estaba tranquila con mi familia, descansando, tomándome un tiempo para estar con los míos y empezaron a llegar estas iluminaciones divinas, lo analicé y me encantó. La vida te va poniendo oportunidades que hay que tomarlas, aventurarse a nuevos retos, eso lo arropo y abrazo con todo el amor y las ganas de que este programa sea una de los favoritos del público», dijo la presentadora.

En la charla con medios, hubo una pregunta que conmovió hasta las lágrimas a la también escritora.

Se le cuestionó ¿cuál es el valor que le da a la familia?, al escuchar la voz, de inmediato Muñoz se levantó de su asiento y extendió los brazos, ya que se percató que el que preguntó fue su esposo Juan Ángel Esparza.

«Él sabe perfectamente lo importante que es mi familia, él ha vivido conmigo toda esta etapa, las decisiones las tomamos juntos, compartimos todo, yo no podría tomar una decisión así de importante y aceptar este proyecto sin el apoyo y consejos que me da Juan Ángel. Estamos a punto de cumplir 18 años juntos», dijo Muñoz.

Para esta primera temporada se tienen planeados 180 capítulos, que se transmitirán de lunes a viernes, a las 19:00 horas, por Unicable. Su estreno será el lunes 28 de marzo.

A diferencia de otros formatos, según el productor, éste cuenta con un porcentaje muy alto de veracidad.

«La tele no pasará de moda siempre y cuando sea una ventana para asomarse a la realidad, tanto en un talk show, serie o novela y refleje lo que vivimos hoy en día. El programa incorporó público en el foro que se convierten en expertos jueces opinando desde su experiencia de vida.

«Nuestros abogados y psicólogos también entran en discusión para hacerles entender las cosas desordenadas y desorganizadas, muchas veces los panelistas se van sin aceptar recomendaciones, pero el espectador podrá tomar algo que le sirva para la vida», expresó Núñez.

Uno de los motivos que Muñoz dio al salir de Tv Azteca, a finales del año pasado fue que quería tener más tiempo con su familia, lo cual hoy en día disfruta al no vivir con tanta presión, además, también le permite estar pendiente de la salud de sus padres, de 85 y 87 años, respectivamente.

Y descartó, por el momento, ser la conductora del reality Big Brother.