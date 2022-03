Avalan extraditar a EU a ex Presidente de Honduras

Un juez de la Suprema Corte de Honduras autorizó la extradición a EU del ex Presidente Juan Orlando Hernández, acusado de narcotráfico

TEGUCIGALPA.- Un juez de la Suprema Corte de Justicia de Honduras autorizó la extradición del ex Presidente Juan Orlando Hernández a Estados Unidos, donde está acusado de narcotráfico.

El ex Mandatario fue trasladado en helicóptero desde muy temprano a la Corte, vistiendo un traje formal azul oscuro, camisa blanca y corbata. Estaba esposado de pies y manos, fuertemente custodiado.

En las afueras del Palacio de Justicia, un grupo de sus seguidores y militantes del Partido Nacional llegaron para apoyarlo, y con megáfono en mano gritaban consignas a su favor.

La ex Primera Dama, Ana García de Hernández, arribó al lugar y platicó con los simpatizantes.

«Quiero reiterar el agradecimiento a ustedes por seguirnos apoyando y pronto vamos a demostrar la inocencia de Juan Orlando», les dijo en presencia de medios locales.

Adentro, durante la comparecencia, el juez presentó un documento certificado enviado por la Justicia de Estados Unidos, a través de su Embajada en Tegucigalpa, en el que se especifican los delitos contra Hernández, cuya defensa también dio a conocer al menos 20 medios de prueba que dicen tienen a su favor.

El portavoz del Poder Judicial, Melvin Duarte, explicó a The Associated Press que, durante la audiencia, el ex gobernante tuvo uso de la palabra y «en términos generales argumentó las motivaciones que han generado este proceso de extradición en su contra».

Hernández tiene tres días para apelar ante el pleno de la Corte.

El ex Presidente fue capturado el pasado 15 de febrero en su residencia de la capital, un día después de que Estados Unidos envió a Honduras la solicitud de arresto preventivo con propósito de extradición. Desde entonces se encuentra preso en una instalación policial.

Hernández fue mencionado repetidamente en las acusaciones de la Fiscalía estadounidense contra hondureños que supuestamente participaban en el tráfico de drogas.

En octubre, un jurado declaró culpable de tráfico de drogas a su hermano, «Tony» Hernández, en un juicio que salpicó al entonces Mandatario, ya que los fiscales dijeron que el Presidente recibió fondos de narcotraficantes para financiar sus campañas electorales y comprar los votos de diputados para lograr ser presidente del Congreso y más adelante del país.

En 2019, los fiscales acusaron a Hernández de usar 1.5 millón de dólares del tráfico de drogas para ganar la presidencia en 2013.

El ex Mandatario hondureño siempre ha declarado que las acusaciones en su contra por parte de criminales confesos en Estados Unidos son en venganza por la lucha que él emprendió en contra del narcotráfico en Honduras.