Carlos III dice que el diagnóstico temprano le ha permitido reducir su tratamiento contra el cáncer

El rey Carlos III del Reino Unido asiste a una ceremonia por el Adviento en la Abadía de Westminster, el miércoles 10 de diciembre de 2025, en Londres. (Chris Jackson/Foto compartida vía AP)

LONDRES (AP) — El rey Carlos III declaró el viernes que el diagnóstico temprano y el tratamiento que ha recibido le permitirán a los médicos reducir su terapia contra el cáncer el próximo año, y alentó a otros a aprovechar los programas de detección que pueden identificar la enfermedad en sus etapas iniciales, cuando es más fácil de tratar.

Carlos, de 77 años, reveló esta perspectiva positiva en un mensaje grabado transmitido en la televisión británica, parte de una campaña para promover dichas pruebas de detección, que aumentan la probabilidad de un tratamiento exitoso.

“El diagnóstico temprano simplemente salva vidas”, afirmó el monarca.

“Sé también la diferencia que ha hecho en mi propio caso, permitiéndome continuar con una vida plena y activa incluso mientras recibo tratamiento”, añadió.

El Palacio de Buckingham indicó que su tratamiento está pasando a una “fase de precaución”, y su problema de salud será monitoreado para asegurar su continua recuperación.

El mensaje del viernes es el ejemplo más reciente de cómo Carlos ha utilizado su propia historia para promover la concientización y el tratamiento contra el cáncer desde que anunció su diagnóstico en febrero de 2024. Eso parece haber dado resultados positivos: organizaciones de beneficencia británicas contra el cáncer dicen que el número de personas que solicitan información sobre esta enfermedad aumentó después de que el rey diera a conocer que estaba recibiendo tratamiento.

Pero el monarca nunca ha revelado qué tipo de cáncer tiene ni el tipo de terapia que le están dando. El palacio indicó que esta fue una decisión intencional, pensada para asegurar que su mensaje llegue al mayor público posible.

“El consejo de los expertos oncológicos es que, en su determinación de apoyar a toda la comunidad (que padece) cáncer, es preferible que Su Majestad no aborde su propio problema de salud, sino que hable a aquellos afectados por todas las formas de la enfermedad”, declaró el palacio en un comunicado.

El cáncer del rey fue descubierto después de que recibiera tratamiento por agrandamiento de la próstata. Aunque los médicos descartaron que se tratara de cáncer de próstata, las pruebas revelaron “un problema aparte de preocupación”, indicaron funcionarios del palacio el año pasado.

Carlos suspendió sus presentaciones públicas durante unos dos meses después de su diagnóstico para poder concentrarse en su tratamiento y recuperación. Pero sí continuó con los asuntos del Estado y conservó su papel constitucional de jefe de Estado.

El rey regresó a la vida pública en abril del año pasado con una visita a un centro de tratamiento contra el cáncer en el Hospital University College, en el centro de Londres, donde se reunió con el personal y compartió historias con otros pacientes de esta enfermedad.

“Siempre es un poco impactante, ¿no es así?, cuando te lo dicen”, manifestó, mientras acompañaba a una paciente que recibía medicamentos intravenosos de quimioterapia.

La decisión de Carlos de divulgar su diagnóstico fue un cambio para los miembros de la realeza británica, quienes tradicionalmente han considerado que su salud es un asunto personal y han compartido pocos detalles con el público.

“Como he apuntado antes, los momentos más oscuros de la enfermedad pueden ser iluminados por la mayor compasión”, declaró. “Pero la compasión debe ir acompañada de acción. Este diciembre, mientras nos reunimos para reflexionar sobre el año que concluye, rezo para que cada uno de nosotros pueda comprometerse, como parte de nuestros propósitos para el año que viene, a desempeñar nuestro papel en ayudar a detectar el cáncer en una etapa temprana”.

“Tu vida —o la vida de alguien que amas— puede depender de ello”, recalcó.