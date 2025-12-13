Inicia la UAT su período vacacional de invierno

El receso laboral comprende del 15 de diciembre de 2025 al 4 de enero de 2026

Ciudad Victoria, Tam.- Luego de concluir las actividades escolares del ciclo 2025-3, la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) inició su período vacacional de invierno para todas las dependencias académicas y administrativas correspondiente al cierre del año 2025.

Conforme a lo establecido en el calendario institucional, el receso laboral comprende del 15 de diciembre de 2025 al 4 de enero de 2026, por lo que la actividad administrativa se reanudará el lunes 5 de enero de 2026 en todas las dependencias y planteles de la casa de estudios.

Durante este período, la Universidad mantendrá únicamente las guardias necesarias en las áreas operativas que requieren continuidad, mientras que el resto del personal académico, administrativo y de apoyo disfrutará del descanso programado para esta temporada.

El rector de la UAT, Dámaso Anaya Alvarado, ha expresado a toda la comunidad universitaria su deseo de que esta temporada sea propicia para la convivencia familiar, la reflexión y el esparcimiento, especialmente después de un año de intensa actividad académica, cultural y administrativa.

Al cierre de 2025 reiteró su mensaje de agradecimiento a docentes, estudiantes, personal directivo y laboral por el compromiso demostrado a lo largo de este año, en el que se consolidaron proyectos académicos, se fortalecieron procesos de calidad educativa y se impulsaron actividades de investigación, extensión y vinculación en beneficio de la sociedad tamaulipeca.

De cara al regreso en enero de 2026, la Universidad iniciará con la activación de diversos procesos institucionales, entre ellos, la apertura de inscripciones y reinscripciones del 5 al 16 de enero y el inicio de clases del período Primavera 2026 para el 19 del mismo mes.

Asimismo, en las primeras semanas del año se retomarán los trámites administrativos habituales, la regularización documental, la entrega de actas y los procedimientos de becas conforme a las fechas establecidas en cada facultad y unidad académica.

La UAT invitó a su comunidad a mantenerse atenta a los canales oficiales de comunicación para conocer los detalles de los procesos que se desarrollarán en el arranque del nuevo ciclo escolar, y reiteró su compromiso de continuar trabajando en favor de una educación pública de calidad, incluyente y vinculada al desarrollo de Tamaulipas.