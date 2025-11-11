El Dólar
Carlos Alcaraz vence a Taylor Fritz y queda a uno victoria de ser el número uno del año

Alcaraz remontó para vencer el martes 6-7 (2), 7-5, 6-3 a Taylor Fritz en las Finales de la ATP

Spain's Carlos Alcaraz celebrates after winning against United States' Taylor Fritz during their tennis match of the ATP World Tour Finals, in Turin, Italy, Tuesday, Nov. 11, 2025. (AP Photo/Antonio Calanni)
AP

TURÍN, Italia (AP) — Carlos Alcaraz está a una victoria de asegurar que termine el año en el puesto número 1 del ranking de la ATP.
Alcaraz remontó para vencer el martes 6-7 (2), 7-5, 6-3 a Taylor Fritz en las Finales de la ATP y ahora necesita ganar su último partido de grupo contra Lorenzo Musetti o una eventual semifinal para terminar el año como número uno por segunda vez en su carrera.
Alcaraz, quien mejoró a 2-0 en el evento de fin de temporada que recibe a los ocho mejores jugadores de la temporada, podría asegurar un lugar en las semifinales si Alex de Minaur vence a Musetti más tarde.
Si Alcaraz no gana otro partido y Jannik Sinner permanece invicto para defender su título, Sinner terminará como número uno.
Alcaraz produjo 47 tiros ganadores frente a los 38 de Fritz y logró remontar un set en contra a pesar de los 14 aces de su oponente estadounidense.
Alcaraz ahora lidera el grupo Jimmy Connors por delante de Fritz, quien tiene un récord de 1-1. De Minaur y Musetti están ambos con 0-1.
Los dos mejores de cada grupo avanzan a las semifinales.
Sinner lidera su grupo después de vencer a Felix Auger-Aliassime en su debut el lunes.

