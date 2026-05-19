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Carlos Alcaraz se retira de Wimbledon

Por lesión en la muñeca derecha

Carlos Alcaraz devuelve ante Tommy Paul en la cuarta ronda del Abierto de Australia, el domingo 25 de enero de 2026. (AP Foto/Dar Yasin)
AP

LONDRES (AP) — El dos veces campeón Carlos Alcaraz anunció el martes que no podrá competir en la próxima edición de Wimbledon, el torneo de Grand Slam sobre césped, debido a una persistente lesión en la muñeca.
Alcaraz se lesionó la muñeca derecha en el Abierto de Barcelona el mes pasado y ya se había retirado del Abierto de Francia, que comienza este fin de semana. Conquistó el Slam sobre arcilla los dos últimos años.
“Mi recuperación va por buen camino y me siento mucho mejor, pero desgraciadamente aún no estoy listo para poder jugar”, publicó el astro español en sus redes sociales.
Alcaraz comenzó el año consagrándose campeón del Abierto de Australia, con lo que se convirtió en el hombre más joven en completar la colección de los cuatro grandes títulos del tenis.
Se coronó en Wimbledon de forma consecutiva en 2023 y 2024, al derrotar a Novak Djokovic en ambas finales. Perdió la final el año pasado ante Jannik Sinner, en otro capítulo de lo que se perfila como una rivalidad generacional.
“Son dos torneos realmente especiales para mí y los echaré mucho de menos”, comentó Alcaraz sobre su ausencia en Wimbledon y el torneo previo en el Queen’s Club de Londres.
“Seguimos trabajando para volver lo antes posible!”, añadió al cerrar su mensaje con el emoticono del corazón.
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