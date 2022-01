Canta Pablo Alborán a la esperanza en medio de la pandemia

CIUDAD DE MÉXICO.- Puede que dentro del videoclip de su nuevo sencillo «Castillos de Arena», que llegó este viernes a todas las plataformas, Pablo Alborán se encuentre en medio de un mundo apocalíptico, uno que sintió muy cercano debido a la pandemia.

Sin embargo, para el español, en ambos universos (el real y el ficticio), al final la esperanza siempre prevalece, y eso ha sido una constante para él, tanto en su vida personal como en su proyecto musical.

«Me considero una persona muy normal y (con los pies) en la tierra, muy familiar. Me gustan las cosas normales, y disfruto de las cosas sencillas. Cuando la pandemia llegó a todos nos desestabilizó, pero a la vez nos volvió a orientar.

«En cierto modo, sí me ayudó a afianzar la idea de que las cosas importantes no valen dinero y están más cerca de lo que pensamos. Tuve y tengo muchísima suerte de tener un trabajo que me llena, que es mi pasión, una familia que está sana, un mundo a mi alrededor que me alimenta y que me hace sentir vivo, y eso es un regalo, y a través de mi música intento transmitirlo», compartió Alborán en entrevista.

Porque en tiempos apocalípticos, el cantautor de 32 años sabe muy bien lo que debe tener cerca en casos de emergencia: su música, sus fans y su familia. De todo ello gozó, aun en el confinamiento.

«Yo me refugié en la música, pero también en mi familia. Recuerdo el principio de la pandemia, cuando volví de gira, y en dos semanas me dijeron que ya empezaba el encierro. Recuerdo estar con mis padres y pensar: ‘Dios mío, gracias por poder estar aquí’. Si hubiera estado lejos de ellos, hubiera vivido un calvario.

«Cuando estuve con mis papás lo que hicimos fue disfrutar del tiempo, me refugié en eso. También hubo otros momentos en los que perdí la inspiración, donde nada tenía sentido, pero al final creo que esta pandemia ha sido algo que nos ha unido», reflexionó el intérprete de «Saturno».

Durante la pandemia, el artista aprovechó para hacer un ejercicio introspectivo, lo que lo hizo regresar a sus orígenes, a esos primeros días en los que eran sólo él y su guitarra, componiendo temas de amor con los que ha conseguido más de 10 millones de escuchas mensuales en Spotify, más de 769 mil sólo de México.

«Ha sido una mezcla de todo, de necesitar quitar capas a mi música. Llevaba mucho tiempo sin volver a sentarme con la guitarra y piano para desnudar todas esas canciones, y el ejercicio ha sido súper sano para escribir e inspirarme más y sobre todo para recordarme de dónde vengo. Tengo muchas ganas de que el público lo vea.

«(Esta nueva etapa con la gira) era un proyecto que me asustaba, porque en cierto modo es volver a mis inicios y a que el público me vea sin trampa. Volver a tener esa cercanía me transmitía mucho respeto. Realmente quiero que la gente se lo pase bien, que se olviden de los problemas y disfruten de mi esencia», puntualizó.

El tour lo llevará por 24 ciudades de España, donde vendió 40 mil localidades a menos de 24 horas de hacer el anuncio. Espera que el panorama de la Covid-19 mejore y se pueda ampliar la gira a América Latina, incluido México.

«¡A México vamos a volver! En cuanto me digan que se puede, empezamos a lanzar fechas porque tengo muchas ganas de encontrarme con mi público allá. Los fans de México no me han soltado ni un segundo en todo este tiempo. ¡Imagínate las ganas que tengo de volver!».