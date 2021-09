Cansó a Bottas vivir a la sombra de Hamilton

CIUDAD DE MÉXICO.- El desacato a la orden de no buscar la vuelta más rápida durante la carrera del Gran Premio de los Países Bajos fue la última rebeldía previó al anuncio de la ruptura entre Valtteri Bottas y la escudería Mercedes.

Desde 2020, cuando el finlandés y los alemanes firmaron la extensión de contrato por un año, las especulaciones, y en gran medida lo que venía ocurriendo tiempo atrás, daban a entender que el siete veces campeón de la Fórmula Uno, Lewis Hamilton, tendría un nuevo compañero para 2022.

La profecía se cumplió. El volante fichado por Mercedes en 2017 se fue tal y como llegó: sin nada, pero con la tranquilidad mental de poder correr libremente y sin instrucciones específicas que en nada lo beneficiaban.

Bottas, que debutó en 2013 con Williams, apuntaba a convertirse en un conductor que marcara diferencia una vez que ascendiera a alguno de los equipos élite del Gran Circo.

Su cuarto lugar general en 2014 y su continuidad el siguiente año al terminar en el quinto sitio del Campeonato de Pilotos llamó la atención de las “Flechas Plateadas”, que no dudaron en firmarlo para 2017, luego de que Nico Rosberg anunciará su retiro de la F1 tras conseguir el ansiado título de 2016.

Precisamente, por el desgaste emocional que se presentó en la lucha Rosberg-Hamilton, Toto Wolff encontró en Valtteri al compañero idóneo para seguir dominando como equipo y para el fin común de un solo piloto.

Todo parecía miel sobre hojuelas mientras el finlandés se adaptaba a su nuevo auto y lo entendía, Hamilton brillaba y la escudería también. La armonía reinaba sin que nadie discutiera.

La razón de vivir de los conductores de la máxima categoría del automovilismo es convertirse en campeones, y parecía que Bottas ya estaba listo para pelearlo en 2019, sin embargo, las órdenes incómodas llegaron, y, quizá por su deseo de mantenerse por más años en el equipo campeón, terminó cediendo.

La voluntad y el deseo de obtener el título quedaron en manos de lo que Wolff decidiera, el proyecto con Valtteri era sencillo: ocupar el lugar del segundo piloto, aportar la mayor cantidad de puntos para el Campeonato de Constructores y no estorbar a Lewis Hamilton.

El carácter del finlandés nunca salió a relucir, los indicios de una posible revolución fueron tan pequeños que ya era demasiado tarde para retomar el control de su volante. Su talento y brillo se apagaron desde el primer momento en que Mercedes le restó importancia y cuando no se le permitió correr bajo las mismas condiciones de Hamilton.

Este año, Red Bull le ha hecho la vida imposible a Mercedes gracias Max Verstappen y Sergio Pérez, y es cierto que Valtteri tuvo carreras para el olvido, pero recuperó puntos importantes e intencionalmente ayudó a Hamilton a recuperar el liderato cuando sacó a los dos monoplazas de la escudería austriaca de la competencia en Hungría, antes del parón de media campaña de este 2021.

En cuestión económica la diferencia es abismal, mientras que el actual monarca de la F1 cobra un sueldo anual de 52.69 millones de euros, Bottas apenas recibe 8.5 millones de euros, casi una séptima parte de lo que gana su actual compañero.

Hoy, Valtteri anunció que la próxima temporada correrá con Alfa Romeo (en lugar de Kimi Raikkonen, quien se retirará al final de la temporada), una escudería de la media tabla con la que seguramente tendrá un salario menor y que no es protagonista, pero al menos no lo perseguirá la presión ni el compromiso de servir al primer piloto, o de cargar con culpas colectivas, y un poco de aire fresco siempre es bueno para recobrar energías.

Su remplazo, el cual se anunciará antes o durante del Gran Premio de Italia, seguramente será el joven piloto George Russell, otro talento de la actual parrilla que quizá sí pueda cumplir su sueño de ser el rey del Gran Circo si los intereses de Mercedes cambian.

Todo parece indicar que los Brackley tienen altas expectativas en Russell y lo ven como el futuro sustituto de Hamilton por la determinación que demuestra.

De no frenar su potencial, seguramente George pondrá en aprietos a su coequipero y volverá a desatarse otra batalla en la que Wolff tendrá que decidir si sus pilotos podrán competir codo a codo o cambiará de preferido.

I’m very happy and excited to let you know that I’ll be joining @alfaromeoracing @F1 team from 2022 with a multi year contract!

Press release: https://t.co/LL75ZWoHfA#VB77 #F1 @alfa_romeo #NewChapter #NeverGiveUp pic.twitter.com/1T3mdd80LI

— Valtteri Bottas (@ValtteriBottas) September 6, 2021