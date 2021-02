Cancela tormenta 2 mil 600 vuelos en EU

En la terminal aérea de Dallas Forth Worth se cancelaron unos 800, destacó el diario Dallas Morning News.

DALLAS .-La tormenta invernal que afecta a Estados Unidos canceló hoy unos 2 mil 600 vuelos en todo el país, según Flightaware.com, donde en la termina aérea de Dallas Forth Worth se cancelaron unos 800, destacó el diario Dallas Morning News.

La publicación destacó que aunque el número de vuelos es menor a los 3 mil 00 cancelados ayer, la FAA emitió una parada en tierra en el tráfico que llega a “solicitud de la aerolínea” en DFW esta mañana, un movimiento inusual pero práctico considerando que American Airlines había cancelado la mayoría de las salidas y llegadas a DFW y otras aerolíneas habían seguido su ejemplo.

Las aerolíneas han abandonado nuevamente la mayoría de los vuelos dentro y fuera del Aeropuerto Internacional DFW y Dallas Love Field con temperaturas bajo cero por la mañana, pero están luchando para salir de los vuelos más tarde y se espera más nieve en la noche, informó el Dallas Morning News.

Nuevamente, unos 800 vuelos fueron cancelados hoy en el Aeropuerto Internacional DFW, según Flightaware.com En Dallas Love Field, Southwest Airlines había cancelado preventivamente unos 20 vuelos.

Se espera que los vuelos de entrada y salida de DFW y Dallas Love Field sean difíciles, ya que se espera que caiga más nieve en la región y los meteorólogos esperan hasta cinco pulgadas más de nieve.

American ya canceló 587 vuelos en todo el país para el miércoles y 294 solo en DFW. Siempre que las pistas estén despejadas, las aerolíneas están listas para realizar un número reducido de vuelos para aquellos que aún están desesperados por entrar y salir.

“Si bien las aerolíneas no tienen problemas para operar en la nieve, las ciudades como DFW simplemente no están configuradas para manejar este tipo de clima con la misma capacidad cuando las comparas con las operaciones de, digamos, Chicago O’Hare o los aeropuertos de Nueva York que lidian con este tipo de clima todo el tiempo”, dijo Jeff Pelletier, experto en programación de aerolíneas y director gerente de Airline Data Inc. en Dallas.

Muchos de los vuelos que entran y salen de Dallas se cancelan simplemente porque las aerolíneas han optado por enviar pasajeros a otro lugar para evitar problemas climáticos en Dallas.

Llegar a Texas no es mejor en otros aeropuertos. El George Bush Intercontinental de Houston tuvo más de 650 retrasos y cancelaciones con temperaturas bajas. Los aeropuertos de Austin y San Antonio también tuvieron más del 60 por ciento de los vuelos cancelados este miércoles, según Flightaware.com.