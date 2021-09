Canacintra ofrece curso de manejo a la defensiva

NUEVO LAREDO, TAM.- Ante la gran cantidad de accidentes automovilísticos que se presentan en la ciudad, la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), ofrece el curso de manejo a la defensiva.

En Nuevo Laredo y la región hay una gran cantidad de empresas que cuentan con una flotilla vehicular de diversas dimensiones, comentó Anita Arana, directora de Canacintra en Nuevo Laredo.

“En una buena cantidad de los accidentes que a diario se presentan en la ciudad y región, se ven involucrados vehículos que pertenecen a diversas empresas, precisamente para este personal esta dirigido este curso, que les ofrecerá diversas alternativas sobre un manejo seguro y confiable”, agregó.

Este martes precisamente una compañía local que cuenta con vehículos, recibirá el curso de manejo a la defensiva, indicó.

Desde luego no hay quien garantice totalmente el no verse involucrado en un accidente, pero este curso pone a su disposición diversas técnicas de manejo que representarán la posibilidad de no tener un accidente, añadió

“Es por ello que Canacintra pone a disposición de las empresas en Nuevo Laredo, esta capacitación para buscar que su flotilla vehicular no se vea afectada por los accidentes que diariamente ocurren en la ciudad, pueden llamar al teléfono 867 7125888 o acudir personalmente a las oficinas ubicadas en González y Galeana sector centro” concluyó.